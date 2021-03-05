Лежал в подъезде весь в крови. В Сигулде при туманных обстоятельствах умер мужчина

Весма живет в Сигулде рядом с парком Райниса. Каждый день она получает звонок от своей подруги, пенсионерки Лиды. В этот раз женщина была встревожена и рассказала, что ее сын Эдуард получил тяжелые травмы.

50-летний мужчина работал в строительстве и возвращался с работы, однако события того дня не ясны даже близким. Официально неподтвержденная информация свидетельствует, что Эдуард получил удар по голове в парке Райниса, а затем каким-то образом добрался до дверей квартиры матери.

Мать Эдуарда Лида по-прежнему в шоке. Пенсионерка рассказала, что добраться до подъезда сыну помог сосед. Там пострадавший присел у двери и сказал окружающим, что ждет, пока мама откроет.

Лида не понимает, где сын получил смертельные травмы. Версии две - или его действительно кто-то ударил, или же Эдуард упал сам и травмировал голову. Все время, что сын провел в больницы, Лида связывалась с врачами.

В свою очередь полиция не усматривает в произошедшем следов нападения. Пока что об убийстве ничто не свидетельствует.

"Имеющаяся в распоряжении Госполиции информация не свидетельствует, что против лица было направлено преступное деяние. По факту произошедшего начат уголовный процесс. Назначены экспертизы, и полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего", - проинформировала представитель Государственной полиции Линда Клуша.