Еще несколько перекрестков в Риге, где стоит опасаться мошенников со страховкой

Одно из таких мест - ротационное кольцо Мукусалас. Эксперт в области дорожного движения Оскар Ирбитис передаче 4.studija рассказал, что это место очень-очень сложное для движения, и "нужно сказать, что больше всего аварий в Латвии происходит именно здесь". По словам Ирбитиса, ситуацию усложняют три прилегающие к кольцу стоянки, в результате чего там происходит до 900 аварий в год.

"Мукусальское кольцо - одно из тех мест, которые используют как "гастарбайтеры" из Литвы, так и местные, чтобы заработать на ДТП", - говорит Ирбитис.

По словам эксперта, больше всего здесь стоит быть внимательными тем, кто едет по средней полосе и хочет или повернуть в направлении Бауски, или заехать на Островной мост, чтобы направиться в сторону центра города, так как едущий по первой, или крайней правой, полосе мошенник может в последний момент не пропустить и врезаться в бок.

Ротационное кольцо улицы Мукусалас ФОТО: Скриншот видео

Однако в департаменте сообщения Рижской думы указывают, что проблема известна, но никаких изменений в организации дорожного движения как минимум в этом году не планируется. Это означает только одно - водителям стоит быть в три раза внимательнее, чтобы не стать жертвами мошенников, а осуществляемый маневр необходимо планировать очень своевременно, а не надеяться, что попасть на крайнюю правую полосу получится в последний момент.

Ротационное кольцо улицы Мукусалас ФОТО: Скриншот видео

Больше о рисках движения в районе ротационного кольца улицы Мукусалас, а также на перекрестке улиц Дзелзавас и Стирну в Пурвциемсе смотрите в сюжете передачи 4.studija: