Евросоюз блокировал экспорт вакцин AstraZeneca в Австралию

Эту информацию агентству DPA подтвердили источники в структурах ЕС, подтвердив таким образом распространенную газетой Financial Times информацию.

Италия обосновала решение тем, что Австралия не находится в "уязвимом положении" из-за эпидемии, и тем, что партия на экспорт слишком велика по сравнению с количеством доз AstraZeneca, полученных Италией и другими странами ЕС.

Напомним, Евросоюз создал реестр экспорта вакцин в январе.

Механизм позволяет национальным властям после консультаций с Еврокомиссией блокировать экспорт вакцин из ЕС, если блок считает, что предприятие не соблюдает соглашения.

В отличие от других производителей вакцин против Covid-19 - Pfizer/BioNTech и Moderna - AstraZeneca не поставила в Евросоюз обещанные дозы. 10

Предприятие снизило прогнозы поставок в первую четверть с 80 до 40 миллионов доз, пояснив это проблемами производства.