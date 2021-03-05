Евросоюз блокировал экспорт вакцин AstraZeneca в Австралию
Евросоюз впервые использовал механизм блокировки экспорта вакцин Covid-19, запретив вывозить из Италии в Австралию 250 000 доз вакцин AstraZeneca.
Евросоюз впервые использовал механизм блокировки экспорта вакцин Covid-19, запретив вывозить из Италии в Австралию 250 000 доз вакцин AstraZeneca.
Эту информацию агентству DPA подтвердили источники в структурах ЕС, подтвердив таким образом распространенную газетой Financial Times информацию.
Италия обосновала решение тем, что Австралия не находится в "уязвимом положении" из-за эпидемии, и тем, что партия на экспорт слишком велика по сравнению с количеством доз AstraZeneca, полученных Италией и другими странами ЕС.
Напомним, Евросоюз создал реестр экспорта вакцин в январе.
Механизм позволяет национальным властям после консультаций с Еврокомиссией блокировать экспорт вакцин из ЕС, если блок считает, что предприятие не соблюдает соглашения.
В отличие от других производителей вакцин против Covid-19 - Pfizer/BioNTech и Moderna - AstraZeneca не поставила в Евросоюз обещанные дозы.
Предприятие снизило прогнозы поставок в первую четверть с 80 до 40 миллионов доз, пояснив это проблемами производства.
Есть подозрения, что произведенные в ЕС вакцины продаются странам за пределами блока, что в свою очередь привело к созданию регистра экспорта.