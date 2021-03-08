Рецепт ⟩ Кружевные блины на минеральной воде

1. Взбить яйца вместе с сахаром. Продолжая размешивать, постепенно влить молоко. Добавить соль и растительное масло. Помешивая, добавить по очереди муку и воду в несколько приемов. Должно получиться блинное тесто средней густоты.

В свою очередь, если у вас нет времени на готовку, то испечь блины не составит труда и с уже готовым тестом для тонких блинов от Balticovo. Из специальной смеси, в состав которой входит рисовая мука, вы можете приготовить 10-13 вкусных блинов среднего размера. Что немаловажно - данное тесто не содержит глютена, лактозы и молочных продуктов.