Рецепт ⟩ Кружевные блины на минеральной воде
Масленица началась! В этом году она пройдет с 8 по 14 марта. Предлагаем вам рецепт кружевных блинов на минеральной воде и молоке.
Масленица началась! В этом году она пройдет с 8 по 14 марта. Предлагаем вам рецепт кружевных блинов на минеральной воде и молоке.
Ингредиенты: яйца - 4-5 шт., сахар - 2 ст. л., молоко - 500 мл, минеральная вода с газом - 500 мл, мука 15 ст. л., соль - щепотка, растительное масло - 2 ст. л. + для обжаривания.
Приготовление:
1. Взбить яйца вместе с сахаром. Продолжая размешивать, постепенно влить молоко. Добавить соль и растительное масло. Помешивая, добавить по очереди муку и воду в несколько приемов. Должно получиться блинное тесто средней густоты.
2. Смазать сковороду маслом и печь блины до золотистого цвета с двух сторон.
3. Готовые блины складывать стопкой на тарелку. Подавать с любой начинкой на свой вкус.
В свою очередь, если у вас нет времени на готовку, то испечь блины не составит труда и с уже готовым тестом для тонких блинов от Balticovo. Из специальной смеси, в состав которой входит рисовая мука, вы можете приготовить 10-13 вкусных блинов среднего размера. Что немаловажно - данное тесто не содержит глютена, лактозы и молочных продуктов.