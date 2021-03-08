Пн, 8.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения.

Рецепт ⟩ Кружевные блины на минеральной воде

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com/Natalia Van Doninck

Масленица началась! В этом году она пройдет с 8 по 14 марта. Предлагаем вам рецепт кружевных блинов на минеральной воде и молоке.

Ингредиенты: яйца - 4-5 шт., сахар - 2 ст. л., молоко - 500 мл, минеральная вода с газом - 500 мл, мука 15 ст. л., соль - щепотка, растительное масло - 2 ст. л. + для обжаривания.

Приготовление:

1. Взбить яйца вместе с сахаром. Продолжая размешивать, постепенно влить молоко. Добавить соль и растительное масло. Помешивая, добавить по очереди муку и воду в несколько приемов. Должно получиться блинное тесто средней густоты.

2. Смазать сковороду маслом и печь блины до золотистого цвета с двух сторон.

3. Готовые блины складывать стопкой на тарелку. Подавать с любой начинкой на свой вкус.

  • Что делать, если нет времени или желания долго стоять у плиты? 

В свою очередь, если у вас нет времени на готовку, то испечь блины не составит труда и с уже готовым тестом для тонких блинов от Balticovo. Из специальной смеси, в состав которой входит рисовая мука, вы можете приготовить 10-13 вкусных блинов среднего размера. Что немаловажно - данное тесто не содержит глютена, лактозы и молочных продуктов. 

Приятного аппетита! 

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