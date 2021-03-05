Фото ⟩ Моряки ВМС спасли четырех котят с горящего и тонущего судна

Моряками ВМС Таиланда были спасены четыре котенка с горящего и тонущего судна, которое находилось недалеко от берегов острова Ко Аданг. Восемь членов экипажа, чтобы спастись, прыгнули в море, после их подобрало рыболовецкое судно, пишет "Медуза".
Позднее военные моряки ВМС прибыли на место ЧП, чтобы проверить возможный разлив нефти. Как сообщает BBC, подплыть к тонущему судну на спасательной лодке было нельзя, поскольку оно могло уйти под воду и утянуть за собой.
В момент, когда военные при помощи камеры осматривалитонущий корабль, они заметили испуганных животных.
Один из моряков сразу поплыл к кошкам. Корабль продолжал гореть, но котята сидели в стороне от пожара. Мужчина по одному перевез животных на корабль ВМС на собственных плечах.
В настоящее время котята в безопасности в командном пункте ВМС Таиланда.