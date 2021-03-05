Пт, 5.03.2021
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Депутат Сейма Карина Спруде

Фото ⟩ Моряки ВМС спасли четырех котят с горящего и тонущего судна

A Thai navy officer swims with a rescued cat on his back in the Andaman Sea March 2, 2021 in this picture obtained from social media. PO1 WICHIT PUKDEELON via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY ФОТО: Reuters/ScanPix

Моряками ВМС Таиланда были спасены четыре котенка с горящего и тонущего судна, которое находилось недалеко от берегов острова Ко Аданг. Восемь членов экипажа, чтобы спастись, прыгнули в море, после их подобрало рыболовецкое судно, пишет "Медуза". 

ФОТО: Reuters/ScanPix

Позднее военные моряки ВМС прибыли на место ЧП, чтобы проверить возможный разлив нефти. Как сообщает BBC, подплыть к тонущему судну на спасательной лодке было нельзя, поскольку оно могло уйти под воду и утянуть за собой.

В момент, когда военные при помощи камеры осматривалитонущий корабль, они заметили испуганных животных. 

ФОТО: Reuters/ScanPix

Один из моряков сразу поплыл к кошкам. Корабль продолжал гореть, но котята сидели в стороне от пожара. Мужчина по одному перевез животных на корабль ВМС на собственных плечах.

ФОТО: Reuters/ScanPix

В настоящее время котята в безопасности в командном пункте ВМС Таиланда.

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