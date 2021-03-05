В Риге водитель совершил запрещенный маневр и обвинил в аварии другого водителя

Водителю грузовика Mercedes Александру эта авария испортила все планы на день. Он должен был попасть на строительный объект, но вместо этого оказался на простое, да еще и с обвинениями со стороны водителя второй машины.

"Утверждает, что я ехал на красный свет. Я так и не понял, как человек может решить, что я на такой машине могу еще что-то нарушить. Более того, в Риге и на красный свет", - рассказал передаче Degpunktā водитель Александр.

Стоит отметить, что первоначальное утверждение водителя Volkswagen, что грузовик пересекал перекресток на красный свет, оказалось ошибочным, так как в этом месте действие светофоров не одновременное. В частности, для тех, кто едет по Виенибас гатве в направлении центра города, зеленый свет горит дольше, чем для тех, кто едет со стороны центра.

Скорее всего водитель Volkswagen и будет признан виновным в этой аварии, так как совершал поворот в месте, где это делать запрещено.

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