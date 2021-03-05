В Риге водитель совершил запрещенный маневр и обвинил в аварии другого водителя

Утром в четверг на перекрестке Виенибас гатве и улицы Грауду произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen и грузовика Mercedes-Benz. Водитель Volkswagen, совершавший левый поворот в месте, где это запрещено, позднее утверждал, что грузовик ехал на красный свет. В свою очередь в материалах видеорегистратора виден как момент аварии, так и зеленый свет на светофоре.
Водителю грузовика Mercedes Александру эта авария испортила все планы на день. Он должен был попасть на строительный объект, но вместо этого оказался на простое, да еще и с обвинениями со стороны водителя второй машины.
"Утверждает, что я ехал на красный свет. Я так и не понял, как человек может решить, что я на такой машине могу еще что-то нарушить. Более того, в Риге и на красный свет", - рассказал передаче Degpunktā водитель Александр.
Стоит отметить, что первоначальное утверждение водителя Volkswagen, что грузовик пересекал перекресток на красный свет, оказалось ошибочным, так как в этом месте действие светофоров не одновременное. В частности, для тех, кто едет по Виенибас гатве в направлении центра города, зеленый свет горит дольше, чем для тех, кто едет со стороны центра.
Скорее всего водитель Volkswagen и будет признан виновным в этой аварии, так как совершал поворот в месте, где это делать запрещено.
Так как водитель грузовика соблюдал скорость и ехал спокойно, водители не пострадали. Однако легковушка пострадала основательно, да и Mercedes продолжить путь не смог - у него оказался поврежден радиатор и вытекла тормозная жидкость.