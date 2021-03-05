Левитс: не может быть так, чтобы министры общались через Twitter

В интервью программе LTV "Утренняя панорама" глава государства сказал, что, по его мнению, в настоящее время работа правительства идет к единству, хотя в последние недели в правительстве единства не было - "как в басне Крылова, каждый тянул в свою сторону".

"Недавние решения показывают, что правительство в значительной степени способно найти общий язык и серьезно относится к кризису, особенно с учетом того, что начинает распространяться более заразный штамм Covid-19. В принципе правительство работает",

- сказал Левитс.

По его словам, правительству необходимо улучшить внутреннюю коммуникацию, потому что не может быть так, чтобы министры общались друг с другом только через Twitter.

По мнению президента, премьер-министр Кришьянис Кариньш может руководить работой правительства и видеть ситуацию в нем и в стране в целом, в то время как министры до сих пор смотрели на проблемы узко, с точки зрения зрения свой отрасли.