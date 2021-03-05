В Эстонии за сутки выявлено 1536 случаев Covid-19, положительный - каждый пятый тест
В Эстонии за сутки выявлено 1536 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек. В Литве - 454 новых случая и пять смертей.
В Эстонии за сутки выявлено 1536 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек. В Литве - 454 новых случая и пять смертей.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7609 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1536, то есть 20,2% от общего количества тестов.
Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 951 человека. 675 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
По состоянию на утро 5 марта в больницах находится 578 пациентов с коронавирусом (днем ранее было 564 госпитализированных). В отделении интенсивной терапии - 56 пациентов, на искусственной вентиляции легких - 30.
От коронавируса в Эстонии вакцинированы 92 270 человек, из которых у 42 234 вакцинация завершена, т.е. люди получили обе дозы вакцины.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1197 случая на 100 000 человек.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 434 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались пять человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 247,9 случая.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 201 335 случаев Covid-19.
За минувшие сутки было сделано 7128 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус и 635 антигенных тестов. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,3%.
Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 200 063 человека, обеими дозами - 80 502 человека.