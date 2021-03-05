В Эстонии за сутки выявлено 1536 случаев Covid-19, положительный - каждый пятый тест

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7609 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1536, то есть 20,2% от общего количества тестов.

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 951 человека. 675 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

По состоянию на утро 5 марта в больницах находится 578 пациентов с коронавирусом (днем ранее было 564 госпитализированных). В отделении интенсивной терапии - 56 пациентов, на искусственной вентиляции легких - 30.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 92 270 человек, из которых у 42 234 вакцинация завершена, т.е. люди получили обе дозы вакцины.

С начала пандемии в Эстонии было выявлено 70 610 случаев заболевания Covid-19.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1197 случая на 100 000 человек.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 434 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались пять человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 247,9 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 201 335 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3303 человека. Всего с данным заболеванием прямо или косвенно связано 6620 смертей.

За минувшие сутки было сделано 7128 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус и 635 антигенных тестов. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,3%.