Слышали, что от Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью в четыре Риги? Нам сразу стало интересно, а есть ли там велодорожки? Если нет, то точно не Рига. И что вообще за странная единица измерения - Рига.

Надо было для большего эффекта брать города поменьше, Валмиеру, например. 10 Валмиер откололось от ледника! Ух, звучит! Или 50 латвийских городов Попе. Хотя в Попах у нас вроде уже экономика измеряется... 5

Ну, а для тех, у кого финансы еще не в Попе, пришла прекрасная новость из мира шопинга! Торговый центр Stockmann открыл возможность посетить магазин! Можно записаться на "личный приём" и ходи себе... фантазируй, что бы ты мог купить на деньги, которые могли бы у тебя быть. Единственный минус - от консультантов теперь так просто не отбиться, ведь каждого посетителя будут встречать как самого дорогого гостя. "Вам что-то подсказать? - Я просто смотрю... - Хм, может быть, вам принести чай, кофе, вино, пиво, шампанское, минералку? - Вы сейчас прямо мои последние сутки пересказали...". Ну и вообще не удивимся, если даже при всей этой приватности кто-нибудь всё равно вломится к тебе в раздевалку...

Говоря о ненужной бдительности. Тут новость пришла, что на Рижский зоопарк пожаловались в полицию. Видите ли, их кенгуру спит в странной позе, а именно в позе "оскорбляющей чувство любви посетителей к животным". Чего-чего, простите? Там просто кенгуру любит дрыхнуть на спине, фактически в шпагате, что возмущает посетителей.

В общем, нам всё понятно - если у человека нет одного из чувств, то все его остальные чувства усиливаются. Именно поэтому у людей без чувства юмора такое большое чувство собственной важности, что даже кенгуру его оскорбляет. 5

Кстати, о кенгуру. Прекрасная притча о принятии судьбы пришла из Австралии, где два друга потерялись в море, попивая пиво на матрасе. Ребята начали грести к берегу, но ветер был сильнее их. Тогда они просто смирились и принялись пить пиво дальше. Они говорят, что ни о чем не жалеют. Ну, еще бы! Чуваки просто радовались тому, что ни одно животное, насекомое или растение, живущее выше уровня моря, не может убить их. Ну, вы видели этих гигантских пауков размером с чихуахуа?! Просто Австралия - это то место, где Сатана своих питомцев держит. Хотя иногда нам кажется, что австралийцы сами выдумывают и постят эти картинки, чтобы к ним народ на ПМЖ не ломился.

Ну, а мы, отдел маркетинга и масленых пальчиков Balticom, очень грустим. Из-за ковида мы не будем проводить в стенах нашего офиса Масленицу. 10 лет подряд мы приглашали клиентов и угощали их вкусными блинами. Люди приходили с жёнами и детьми, а особо хитрые - со своей тарой. Конечно, в интернете много рецептов блинов, но наши были самые вкусные! Не потому, что бесплатные, а потому, что от чистого сердца!

А вы приходили к нам на Масленицу?