Пт, 5.03.2021
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Наталья Михайлова, журналист
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Беларусь попросила Литву выдать Тихановскую. Глава МИД Литвы ответил, что этому не бывать

Светлана Тихановская ФОТО: Reuters / Scanpix

В пятницу Генпрокуратура Беларуси направила Литве просьбу о выдаче бывшего кандидата в президенты этой страны Светлану Тихановскую

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь (…) направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства", – говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры. 

Литовская Генпрокуратура утверждает, что не может комментировать получение такой просьбы от Беларуси. 

"Прокуратура не может комментировать просьбы о международной правовой помощи зарубежных государств, поскольку таков принцип сотрудничества между государствами. Комментировать подачу или неподачу таких прошений может лишь то государство, то ведомство, которое инициировало просьбу", – заявила BNS представитель Генпрокуратуры Литвы по связям с общественностью Эляна Мартинонене. 

Глава МИД: Литва не будет рассматривать требования Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва не намерена рассматривать просьбу Генпрокуратуры Беларуси о выдаче бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую. 

В распространенном комментарии Г. Ландсбергис акцентирует, что "Литва была и будет той каменной стеной, за которой найдут убежище все демократические силы, преследуемые режимами". 

"Поэтому все, кто нашел убежище в Литве, могут чувствовать себя в безопасности, они не будут переданы режимам - ни за свою борьбу за демократию, ни за свободу слова или вероисповедания. А белорусскому режиму мы можем сказать - скорее рак на горе свистнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования",

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– сказал Г. Ландсбергис.

Напомним, тихановская после выборов 9 августа прошлого года, победителем которых был провозглашен авторитарный президент Александр Лукашенко, приехала в Литву. Еще до выборов сюда были привезены ее дети. 

Оппозиция и Западные демократии утверждают, что президентские выборы в  Беларуси были фальсифицированы. С выборов в Беларуси проходят массовые протесты сторонников оппозиции, которые режим грубо подавляет. 

Лояльная Лукашенко правоохрана обвиняет окружение Тихановской в организации массовых беспорядков. 

Тихановская акцентирует, что она всегда выступала лишь за мирные методы. 

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