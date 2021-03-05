ВИДЕО ⟩ Латвийские видеотренеры стали героями матча Кубка Гагарина

"Авангард" в Подмосковье на стадионе "Арена-Балашиха" добился победы над "Автомобилистом" из Екатеринбурга со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 2:0).

В этой встрече арбитры отменили две шайбы гостей из-за положения вне игры. Оба раза к этому приложили руку латвийские видеотренеры. С их подачи Боб Хартли дважды брал тренерские запросы после пропущенных шайб - и оба раза их отменяли.

Герои сегодняшнего матча: ассистент видеотренера Петерис Громс и сам видеотренер Алдис Аболиньш 📹 Два раза наш тренерский штаб брал запросы на вне игры — и оба раза были правы! pic.twitter.com/flEhInRb8D — ХК Авангард (@hcavangardomsk) March 4, 2021

Отметим, что дважды посоветовавших Хартли пойти на риск видеотренеров (если б любой из запросов не оправдался - "Авангард" получил бы 2 минуты штрафа за задержку времени) в команде признали героями вечера.