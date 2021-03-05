ВИДЕО ⟩ Латвийские видеотренеры стали героями матча Кубка Гагарина

"Авангард" в Подмосковье на стадионе "Арена-Балашиха" добился победы над "Автомобилистом" из Екатеринбурга со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 2:0).
В этой встрече арбитры отменили две шайбы гостей из-за положения вне игры. Оба раза к этому приложили руку латвийские видеотренеры. С их подачи Боб Хартли дважды брал тренерские запросы после пропущенных шайб - и оба раза их отменяли.
Отметим, что дважды посоветовавших Хартли пойти на риск видеотренеров (если б любой из запросов не оправдался - "Авангард" получил бы 2 минуты штрафа за задержку времени) в команде признали героями вечера.
"Авангард" повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья игра пройдёт в Екатеринбурге 6 марта.