Пт, 5.03.2021
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ВИДЕО ⟩ Латвийские видеотренеры стали героями матча Кубка Гагарина

Петерис Громс и Алдис Аболиньш ФОТО: @hcavangardomsk/Twitter

Своевременные решения латвийского видеотренера Алдиса Аболиньша и его ассистента Петериса Громса помогли омскому "Авангарду" одержать победу во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

"Авангард" в Подмосковье на стадионе "Арена-Балашиха" добился победы над "Автомобилистом" из Екатеринбурга со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 2:0).

В этой встрече арбитры отменили две шайбы гостей из-за положения вне игры. Оба раза к этому приложили руку латвийские видеотренеры. С их подачи Боб Хартли дважды брал тренерские запросы после пропущенных шайб - и оба раза их отменяли.

Отметим, что дважды посоветовавших Хартли пойти на риск видеотренеров (если б любой из запросов не оправдался - "Авангард" получил бы 2 минуты штрафа за задержку времени) в команде признали героями вечера.

"Авангард" повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья игра пройдёт в Екатеринбурге 6 марта.

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