Мэр Виляки: каждого человека нужно воспринимать как зараженного Covid-19
Сейчас каждого человека нужно воспринимать как ковид-инфицированного, заявил агентству LETA председатель Вилякской краевой думы Сергей Максимов (Латгальская партия).
Сейчас каждого человека нужно воспринимать как ковид-инфицированного, заявил агентству LETA председатель Вилякской краевой думы Сергей Максимов (Латгальская партия).
Сам он уже переболел Covid-19 и признает, что, когда заболел, он знал, что ему окажут помощь в Балвской больнице. Однако теперь из-за быстрого распространения инфекции в Балвском, Гулбенском и Вилякском краях места для пациентов с Covid-19 в больнице заняты, и их везут в другие города.
- сказал Максимов.
Он выразил благодарность научному институту BIOR, который до сих пор своевременно проводил профилактическое тестирование работников учреждений на Covid-19, и людям не приходилось стоять в очереди, как это было в Балви. Во время теста инфекция была также обнаружена у бессимптомных людей. Регулярное тестирование делается в Государственной пограничной охране и в компаниях, оказывающих услуги населению.
При этом председатель думы добавил, что некоторые люди боятся сдавать анализ, хотя симптомы уже появились.
- сказал Максимов.
Он считает, что местные власти должны действовать более активно, не скрывая масштабов заболевания на административной территории. "Нас не пугает то, что мы "лидеры" по заболеваемости в Латвии. Главное - найти больных и разорвать цепь заражения", - убежден Максимов.
Чтобы уменьшить распространение Covid-19, самоуправление при необходимости поставляет больным из больницы кислородные баллоны. По словам Максимова, родственникам заболевших нельзя разрешать пользоваться общественным транспортом или добираться до больницы на личном транспорте, так как это может создать опасность для окружающих. Больным доступны также пульсоксиметры.
В Вилякском крае 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет сейчас около 1200 случаев на 100 тыс. населения, в Латвии в среднем - менее 500.