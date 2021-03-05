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Блокчейн эфириума стоит на пороге перемен. Очевидно, что существующая сеть эфириума не поспевает за объемами потребления и нуждается в обновлении. Именно для этого будет внедряться абсолютно новая технология блокчейн ETH 2.0 или ETH2, которая обещает повысить скорость и производительность сети эфириума. Давайте посмотрим, какие шаги предпринимает эфириум на пути к новой платформе.

От метода доказательства выполнения работы к методу доказательства доли владения

Эфириум, как и биткойн, был создан на базе технологии блокчейн, использующей метод доказательства выполнения работы (англ. яз. proof of work). Это означает, что майнеры (компьютеры) решают криптографические задачи и тем самым валидируют сделки и объединяют их в блоки.

Проблема модели, основанной на доказательстве выполнения работы, заключается в ее энергоемкости и, как следствие, неэффективности. Для решения проблемы эфириум намеревается перевести свой блокчейн на более эффективную модель, использующую доказательство доли владения (англ. proof of stake). При такой системе компьютеры больше не соревнуются, кто «найдет» новый блок: соответствующий компьютер выбирается на основе алгоритма. Шансы быть выбранным увеличиваются пропорционально величине участия. Это позволяет значительно уменьшить объем ресурсов, расходуемых на расчеты, что повлечет за собой увеличение пропускной способности всей сети.

Деление сети блокчейна на части (sharding)

Для дополнительного повышения эффективности Ethereum 2.0 будет применяться прием под названием шардинг. В текущей версии все участники сети должны обрабатывать сразу весь блокчейн, что приводит к ограничению скорости системы. Новая же сеть блокчейн будет разделена на 64 различных части, между которыми будет распределена нагрузка. По сути это означает, что каждому компьютеру – валидатору сети будет поручено отдельное задание.

Когда будет готов ETH2?

Процесс перехода эфириума на новую платформу 2.0 разделен на этапы. Первая важная веха была достигнута 1 декабря минувшего года, когда запустили цепь Beacon. Это сеть блокчейн, которая функционирует параллельно с существующей сетью. Ее назначение – облегчить переход от старой платформы к новой. Заинтересованные лица могут перенести свою криптовалюту эфир на сеть Beacon и в результате этого станут одним из узлов-валидаторов в сети (англ. яз. validator node). Все, кто вносят свою лепту в работу новой сети, получают за это плату.

Конечно, это не единственный способ получить криптовалюту. Просто и быстро купить и продать эфириум и многие другие криптовалюты можно с помощью приложения Change. Начать можно даже с 10 евро.