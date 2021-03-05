В Ропажском крае в частном доме нашли 2 килограмма марихуаны
На этой неделе в частном доме в Ропажском крае в спальне и гардеробе были найдены два килограмма марихуаны, сообщает агентство LETA.
На этой неделе в частном доме в Ропажском крае в спальне и гардеробе были найдены два килограмма марихуаны, сообщает агентство LETA.
3 марта кинологи погранохраны со служебными собаками, оказываю поддержку Госполиции, в частном доме в Ропажском крае обнаружили почти два килограмма этого наркотического вещества.
Проверяя частный дом, служебная собака указала на возможные наркотические вещества в мешке, находившемся в спальне под столом.
В ходе проверки другая служебная собака указала на возможное присутствие наркотиков в прозрачной пластиковой коробке, находившейся в гардеробе.