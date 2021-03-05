Пт, 5.03.2021
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В Ропажском крае в частном доме нашли 2 килограмма марихуаны

Иллюстративное фото ФОТО: Hidalgo Gael, Shutterstock.

На этой неделе в частном доме в Ропажском крае в спальне и гардеробе были найдены два килограмма марихуаны, сообщает агентство LETA.

3 марта кинологи погранохраны со служебными собаками, оказываю поддержку Госполиции, в частном доме в Ропажском крае обнаружили почти два килограмма этого наркотического вещества.

Проверяя частный дом, служебная собака указала на возможные наркотические вещества в мешке, находившемся в спальне под столом.

В ходе проверки другая служебная собака указала на возможное присутствие наркотиков в прозрачной пластиковой коробке, находившейся в гардеробе.

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