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Когда растут цены на криптовалюты, увеличивается и количество людей, которые подключают устройства для майнинга и начинают добывать «цифровое золото». Не стал исключением и подъем на криптовалютном рынке, где наблюдается новый майнинговый бум.

Добывать биткойн стало сложнее, чем когда-либо раньше

Добыча биткойна усложнилась: что это означает? Сложность добычи (англ. яз. mining difficulty) определяет, сколько расчетных ресурсов необходимо израсходовать для добычи криптовалюты. У биткойна каждые 14 дней стоимость таких ресурсов то увеличивается, то уменьшается в зависимости от того, как быстро были добыты последние 2016 блоков. Проще говоря, чем больше майнеров в сети, тем больше затраты на добычу одного биткойна.

Хотя весной прошлого года количество поступающих в обращение «свежих» биткойнов уменьшилось в два раза, к снижению затрат майнеров это не привело. Совсем наоборот. Теперь добывать биткойн стало сложнее, чем когда-либо раньше.

Домашние майнеры и дефицит видеокарт

Биткойн майнят преимущественно с помощью специального оборудования (англ. яз. ASIC miners), но существует большое количество других криптовалют, которые можно успешно добывать подручными средствами, то есть используя компьютер с видеокартами. Среди таких валют – вторая по распространенности криптовалюта эфириум, добыча которой стала привлекательной благодаря высокой плате за осуществление транзакций в сети эфириума. Именно по этой причине многие охотники за криптовалютами установили в своих квартирах оборудование для майнинга, и даже есть те, кто использует вырабатываемое в процессе тепло для отопления комнат.

Майнинговый бум повинен в том, что все запасы лучших видеокарт на складах были раскуплены. Видеокарты являются востребованным товаром не только среди майнеров. Второй крупный сегмент – геймеры, которые заинтересованы в хороших видеокартах, поскольку это позволяет наслаждаться новейшими компьютерными играми с высококачественной графикой. Крупнейшие мировые производители видеокарт Nvidia и AMD осведомлены о ситуации, но, несмотря на это, не успевают удовлетворять постоянно растущий спрос и производить новые карты.

Добыча или инвестирование. Что подойдет вам?

Если вы планируете попытать счастья с добычей криптовалюты, то для начала следует выполнить некоторые расчеты: какая сумма уйдет на устройства для майнинга, во что обойдется электричество и т. д. Затем уже можно будет рассчитать срок окупаемости, но нужно непременно учитывать, что прогнозируемый ежедневный заработок со временем может значительно измениться. Это зависит в первую очередь от колебания цен на рынках криптовалют и сложности добычи.