Самая эффективная женская секс-игрушка

Womanizer родился в 2014 году, и вот уже несколько лет он занимает лидирующую позицию среди женских секс-игрушек. Он был создан с идеей о благополучии женщины, чтобы у каждой была возможность достичь наивысшего уровня удовольствия и вознаградить себя оргазмом. Вся концепция Womanizer создана за счет ухода от классических и устаревших принципов секс-индустрии. Womanizer - это красота, эстетика, элегантность, удовольствие и любовь к себе. В этом нет ничего пошлого или извращенного. Дизайн этих игрушек настолько современный и утонченный - никто и не скажет, что это секс-игрушка!

В чем секрет эффективности Womanizer?

Эффективность Womanizer заключается в принципе бесконтактной стимуляции клитора. Игрушка стимулирует клитор двухсторонним потоком воздуха (технология pleasure air) - клитор легко всасывается и отпускается. Это заставляет чувственную кнопочку удовольствия женщины танцевать своеобразный танец и достигать оргазма всего за несколько минут. Благодаря бесконтактной стимуляции клитор не натирается и не стимулируется чрезмерно. Такое воздействие не вызывает неприятного раздражения от слишком грубых кончиков пальцев или слишком сильно прижатого вибратора. Нежный тип стимуляции также позволяет Тебе наслаждаться множественными оргазмами без перестимуляции. Редкая женщина откажется от такого искушения.

ФОТО: SexyStyle

Оргазм не всегда только про удовольствие и сексуальный импульс. С утра он заряжает энергией лучше, чем чашка кофе и определенно улучшит Твой день. Оргазм вечером поможет расслабиться и легче уснуть. Во время оргазма в организм человека, кроме других гормонов, высвобождается окситоцин в максимальной концентрации. Окситоцин - гормон, который отвечает за доверие, близость, привязанность, социализацию. Он помогает нам чувствовать связь с другими людьми, вызывает желание объятий, ласк и прикосновений, что в свою очередь стимулирует выработку окситоцина. Такой вот круговорот нежности. Благодаря регулярным оргазмам можно повысить стрессоустойчивость, улучшить иммунные функции, качество сна, уменьшить менструальные спазмы.

Может ли игрушка составить конкуренцию человеку?

Не будем отрицать, что мужчины иногда волнуются, узнав об эффективности Womanizer. Однако следует признать суровую правду: если джентльмен опасается, что его может превзойти игрушка, то его умение доставить женщине удовольствие под вопросом. Или, по крайней мере, хромает уверенность в своих способностях. Решение этому - коммуникация. Спроси партнершу, что именно ей нравится, какой тип и интенсивность стимуляции и прикосновений приятны конкретно для нее. Ведь каждая женщина уникальна. Партнер, знающий как доставить женщине удовольствие и искреннее желающий, чтобы она чувствовала себя еще лучше, первым возьмет Womanizer и предложит использовать его в общих интимных играх. Это позволит разнообразить ощущения, увеличить удовольствие и улучшить взаимоотношения, в которых важную роль играет качество интимной жизни.

Лучший секс - это секс, который начинается с (ее!) оргазма! Womanizer станет фантастическим помощником, который нежно разогреет даму, повысит возбуждение, подготовив ее к страстному продолжению вечера. После полового акта, если партнер уже достиг кульминации, а Ей необходимо еще немного внимания, то Womanizer отлично справится с тем, чтобы поставить пикантную точку над i!

ФОТО: SexyStyle

Во все, что происходит между началом и кульминацией, мы также можем интегрировать эту волшебную палочку. Многие пары пользуются возможностью поднести этот стимулятор к клитору женщины во время вагинального или анального проникновения. Это очень удачная комбинация, потому что большинство женщин не могут достичь оргазма без стимуляции головки клитора. Само влагалище не является эрогенной зоной, и нет закона, согласно которому женщина должна получать удовольствие исключительно от проникновения. По статистике, в большинстве случаев проникающий секс заканчивается только мужским оргазмом, если должное внимание не будет уделено клитору, единственная задача которого - доставлять удовольствие и заботиться об оргазмах своей обладательницы.

Важно!

Только игрушки Womanizer имеют запатентованную технологию двунаправленного воздушного потока (технология pleasure air), которая обеспечивает все вышеперечисленное. При выборе игрушек, которые визуально напоминают Womanizer, но от другого производителя, есть риск не достичь ожидаемого, потому что это будет другой тип стимуляции, который может быть слишком мягким или слишком сильным. В большинстве случаев аналоги Womanizer могут давать пульсацию или вибрацию, которая не такая нежная и не настолько подходящая для анатомии удовольствия женщины.

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