СПРАВКА ⟩ Пособие в размере 500 евро за каждого ребенка: вопросы и ответы

Для каких целей предусмотрено это пособие?

Цель этого пособия - оказать поддержку родителям, которые вынуждены вкладывать чрезвычайно большие ресурсы, чтобы, не теряя работу, суметь объединить рабочие обязанности и образование детей. Деньги задуманы и для покрытия других дополнительных расходов, возникших во время режима чрезвычайной ситуации. Например, дополнительных расходов на приобретение продуктов питания, оплату коммунальных услуг и т. д., на приобретение необходимого для учебы компьютера или найма лица дополнительной поддержки, которое окажет помощь в присмотре за ребенком или в образовательном процессе, а также на другие индивидуальные нужды семьи. Таким образом государство реализует обязанность в рамках возможного обеспечивать поддержку для преодоления кризиса.

Зная, что есть родители, которым сложно принять решения и им нужна поддержка, чтобы они не запутались и смогли спланировать использование этого пособия, Министерство благосостояния в этой связи призывает сообщать об этом работникам социальных служб.

Кому это пособие выделяется - ребенку или родителям ребенка?

Единоразовое пособие в размере 500 евро выделяется не ребенку, а одному из его родителей, который получает одно из выделяемых Государственным агентством социального страхования (VSAA) пособий - пособие по уходу за детьми в возрасте до одного года, семейное государственное пособие или доплату к семейному государственному пособию за ребенка с инвалидностью.

Если вы желаете выяснить, являетесь ли вы получателем пособия, используйте услугу "Информация о предоставленных услугах VSAA" на портале Latvija.lv. 7

Необходимо ли подавать заявление на получение пособия и когда его начнут выплачивать?

Для получения поддержки заявление не нужно! 500 евро за каждого ребенка VSAA автоматически перечислит в кредитное учреждение или на счет, на который лицо обычно получает ежемесячное пособие. Но будет это не в день получения обычного пособия - родители получат поддержку в конце марта.

Как будет происходить выплата?

За каждого ребенка VSAA осуществит отдельный платеж.

Например, если у человека трое детей, то на счет три раза перечислят по 500 евро. Могут отличаться даты, когда придут деньги - может сложиться и так, что за одного ребенка пособие будет выплачено в один день, а за других - на следующий. 7

Это связано с задачей не допустить ошибок в выделении пособий. Согласно информационной системе, пособие выделяется на каждого ребенка, подыскивая лицо, которое за этого ребенка получает соответственную услугу. Так как может сложиться ситуация, что, например, за одного ребенка пособие получает мать, а за второго - отец. Принимая во внимание, что получатели пособий могут меняться и во время режима чрезвычайной ситуации, таким образом будет обеспечен контроль, чтобы разным получателям со временем не было выделено повторное пособие за одного и того же ребенка. Таким образом, будут произведены индивидуальные платежи за каждого ребенка.