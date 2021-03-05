В больницах находятся 772 пациента с Covid-19

За прошедшие сутки из стационаров выписано 54 больных Covid-19, в том числе четыре человека переведены в другое лечебное учреждение.

У 699 пациентов заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 73 - в тяжелой, что на семь человек больше, чем в предыдущий день.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии из стационаров выписаны 8596 человек, переболевших этой болезнью.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 746 новых случаев Covid-19, скончались 14 инфицированных.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет.

В четверг сделано 15 923 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 89 414 человек, умерло 1680 человек.