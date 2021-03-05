Пт, 5.03.2021
Елена Малышева, великая и ужасная, напугала жителей Латвии? Из-за этого мы перестали носить маски и соблюдать ограничения? Наталья Михайлова, журналист
Наталья Михайлова, журналист

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Фото ⟩ Нидерланды: протест представительниц секс-индустрии, которые остались без работы

Во вторник, 2 марта, в Нидерландах представительницы секс-индустрии организовали протест, требуя возможности вернуться на работу. 

Целью протеста было заставить правительство ослабить ограничения для секс-индустрии. В феврале премьер-министр объявил, что все сотрудники, работа которых требует тесного контакта с клиентами, могут вернуться на работу 3 марта. Единственное исключение - секс-работники, которым не разрешают возобновлять работу.

По этой причине многие женщины вышли на улицы Гааги с плакатами и даже устроили пикантное шоу в центре города.

Смотрите фото! 

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