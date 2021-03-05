Пт, 5.03.2021
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Участника акции за Навального приговорили к 3 годам колонии. Это первый реальный срок

ФОТО: pexels.com

Суд во Владимире приговорил к трем годам колонии жителя города Радужный Владимирской области Виталия Тимофеенко, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции на акции протеста 23 января, пишет "Медуза" со ссылкой на "МБХ медиа".

Следствие утверждает, что во время акции в поддержку Алексея Навального, которая проходила 23 января, мужчина распылил газовый баллончик в лицо сотруднику полиции.

Тот получил химический ожог глаз, на восстановление ушло три недели.

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В прошлом году на Тимофеенко составили протокол о неуважении к власти из-за комментариев в социальной сети "ВКонтакте". Однако Собинский городской суд Владимирской области не нашел в них состава правонарушения.

"МБХ медиа" сообщает, что это второй приговор по уголовным делам после зимних акций в поддержку Навального, о котором стало известно, и первый, в рамках которого назначен реальный срок лишения свободы. Ранее жителя Костромы Алексея Виноградова приговорили к полутора годам принудительных работ за нападение на полицейского.

Напомним, что 23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли акции в поддержку Алексея Навального, тогда находившегося в СИЗО. На протестах задержали больше 10 тысяч человек. По итогам митингов завели около 90 уголовных дел.

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