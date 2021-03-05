Пт, 5.03.2021
Больше не соглашусь Теледива Анна Розите об опыте съемок для Playboy
Теледива Анна Розите об опыте съемок для Playboy

Латвия занимает последнее место среди стран ЕС по числу вакцинированных против Covid-19

ФОТО: pexels.com

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 получили 2,9% взрослого населения Латвии, что является самым низким показателем среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

На предпоследнем месте по количеству получивших первую дозу вакцины жителей сейчас Болгария, от которой Латвия отстает на 0,7 проц. пункта.

В свою очередь наибольшая доля получивших первую дозу вакцины от Covid-19 жителей старше 18 лет зарегистрирована на Мальте, где первую дозу получили уже 12,6% взрослого населения. В Дании этот показатель составляет 9,6%, в Венгрии - 8,8%, а в Финляндии - 8,6%.

В Эстонии первую дозу вакцины получили 4,1% жителей в возрасте от 18 лет, а в Литве - 7,1%.

В свою очередь вторую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 1,1% совершеннолетних жителей, что ставит ее на предпоследнее место перед Болгарией, где вторую дозу вакцины получили только 0,7% взрослого населения.

В Эстонии этот показатель составляет 3,2%, а в Литве - 3,1%.

В среднем по странам ЕС и ЕЭЗ в настоящее время первую дозу вакцины получили 6,4% взрослых жителей, а вторую - 3%.

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