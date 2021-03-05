"Не могу и вашим и нашим": как сложилась жизнь уволившихся белорусских силовиков

С бывшими коллегами я не общаюсь, так как не вижу в этом особого смысла. Всё-таки наши пути разошлись. В настоящее время у всего действующего руководства позиция, что мы - предатели. Я человек конкретный: не могу - и вашим и нашим. А так у меня всё отлично, не считая долга за гособучение. Сейчас идёт суд, там иск на 12 тысяч рублей. Осталось с ним разобраться. Но я ни о чём не жалею.

Виктор: "Говорили, что люди, которые выходят, чуть ли не террористы"

Я работал в Департаменте охраны, занимался охраной посольств и консульств. В разгонах не участвовал, но иметь даже косвенное отношения к бесправным действиям силовиков желания не было.

Мы все знаем, что происходило. Лично меня больше всего шокировало то, что люди из силовых структур способны на такую жестокость. Я даже представить не мог, что у нас работают люди, способные так обращаться с гражданами - применять силу, оружие! Нас же самих учили, что по правилам оружие применяется только в самом крайнем случае. А тут человек слово сказал, и вот уже кто-то хватается за оружие. Это было видно и на видео, и везде. Вседоступность и вседозволенность сотрудникам ОВД - вот что страшно.

Проводилась ли у нас какая-то идеологическая работа? Да, но на очень банальном уровне. Работа, на которую поведётся человек, у которого нет своего мнения и взгляда на вещи. Который слушает, что вливают в уши. Говорили, что в стране - беспорядки, а люди, которые выходят, чуть ли не террористы. Что они хотят свергнуть власть и этого нельзя допустить. Мол, протесты не мирные.

Бить не агитировали. Аккуратно вырабатывали отношение: мы делаем правильно, а протестующие - нет. И неважно, что делают протестующие.

Я понял, что моё мнение о происходящем в стране расходится с мнением руководства, поэтому написал заявление и в ноябре ушёл. Реакция внутри была разной: от "сколько людей, столько и мнений" до некоторого, не ярко выраженного презрения. Сильно никто не давил.

Вообще, с лета, хоть мы, слава богу, и не принимали участия в подавлении митингов, у нас уволилось много людей по сравнению с обычным временем.

В лицо предателями никто не называл, но знаю, что за спиной так отзывались. "Переметнулись", "смотрите, с кем служите (дружите)", "как можно доверять такому человеку, считать его напарником, если он перешёл на другую сторону?" - вот такие ходили разговоры. Но так ли это важно? Мои друзья поняли, почему я так поступил. Никаких осуждений или негатива в своём окружении я не почувствовал.