"Не могу и вашим и нашим": как сложилась жизнь уволившихся белорусских силовиков

Некоторые люди говорят, что боятся уходить из силовых структур, например из страха преследования. Так можно бояться всю жизнь и сидеть на одном месте. Я лично ни с чем подобным не сталкивался. Если бы даже знал, что меня это ждёт, всё равно придерживался бы своего мнения и своих планов. Не оставался бы просто из страха.
Борис: "Приходилось быть свидетелем того, как бьют"
В тёмные будни прошлого погружаться не хотелось бы. Нас отправляли на разгоны протестов, но, как говорится, как выполняли - так и не выполняли. Я лично ничего не делал: силы не применял, никого сам не разгонял. Просто, понаблюдав за тем, что происходит внутри, понял, что больше присутствовать в этой системе не хочу даже близко.
Приходилось быть свидетелем того, как бьют протестующих. Это были люди из разных подразделений. Я не понимал, что происходит в их головах. Что им внушали? Кто натаскивал? Что они читали или, наоборот, не читали? Вот вроде человек спокойный всю жизнь был, и вдруг такая агрессия...
Я не знаю, как этому обучают. Может быть, один что-то скажет - пятеро, у кого нет своего кругозора, поверят. Наверное, этим всё и ограничивалось. Я не слышал о каких-то курсах зомбирования. Думаю, всё зависит от уровня развития человека.
От того, что происходило, стоило уходить. Некоторые сослуживцы пошли писать заявления. Я также решил подать рапорт. Было ли страшно? Скорее - досадно за потраченное на эту систему время. Ведь можно было найти себя в другой сфере, преуспеть. А так... Когда человек живёт честно, бояться нечего.
Пошёл к руководству, объяснил. Просто рассказал, что увидел и что дальше не хочу в этом участвовать. Все мы прекрасно помним фотографии с избитыми людьми, а по телевизору говорили - это не синяки, а краска. Ну если кто-то так рисует, о чём можно говорить?
Мне сказали - иди работай дальше, а мы в течение месяца рассмотрим. Меня это не устроило. Тогда мне сказали, если в течение трёх часов не явишься на работу, уволим за прогул. Я ответил - засекайте время. 12 августа я ушёл из силовых структур. Так как договориться по соглашению сторон не получилось, мне пришлось возвращать деньги по контракту. Вернул около пяти тысяч. Это были мои сбережения. Мне никто не помогал. Всё, что было, - всё моё.
Меня часто спрашивают, как отреагировали окружающие. Знаете, столько людей, сколько позвонило с поздравлениями, иногда даже не звонит в день рождения. Меня так никогда не поддерживали: говорили, что всё сделал правильно, что я молодец.
Сейчас у меня всё нормально, прохожу стажировку в IT-конторе. Да, пришлось начинать с нуля, но потихонечку всё осваиваю. Пока зарплату не получаю, но в меньшую сторону она точно не изменится.
Еврорадио попробовало поговорить и с другими бывшими силовиками. Но они нам отказывали даже в анонимных беседах, ссылаясь либо на "хорошее отношение с прежним руководством, которое не хочется портить", либо на страх преследования.
"Если захотят, придраться могут к чему угодно, - рассказывает один из собеседников. - Знаю, что выходили на близких родственников. Приходили даже на работу и сообщали, мол, сын вашего подчинённого - предатель родины, такой работник вам не нужен. В общем, все несут друг за друга ответственность, как в 30-е годы".