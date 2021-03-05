Рекордный срок: бизнесмену, который наехал на сотрудника ГАИ во время протестов в Минске, дали 10 лет

На данный момент 10 лет - максимальный срок, вынесенный участникам протестов.

Минский городской суд 5 марта вынес приговор по уголовному делу 45-летнего бизнесмена Александра Троцкого, пишет "Весна".

Согласно обвинению, он провез 12 августа на капоте своей машины сотрудника ГАИ Владимира Юрова, в результате чего тот получил телесные повреждения, которые не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья.

Это было квалифицировано как покушение на убийство сотрудника милиции.

По словам Троцкого, его машину беспричинно остановили люди в темном и балаклавах, а когда тот, опасаясь за свою жизнь, отказался выйти из машины, сотрудник ГАИ "достал боевое оружие и направил в его сторону, прицелился прямо в голову", после этого он тронулся с места.

Судья Сергей Хрипач признал Александра виновным, решив, что у Троцкого действительно был умысел убить сотрудника ГАИ, и приговорил его к 10 годам лишения свободы в условиях усиленного режима. Прокурор Антон Тюменцев просил наказать Троцкого 11 годами колонии.

Это рекордный срок заключения для задержанного во время протестов. Также суд обязал Троцкого выплатить потерпевшему сотруднику ГАИ 10 тысяч рублей (около 3217 евро) компенсации морального и материального ущерба.

45-летний бизнесмен Александр Троцкий в последнем слове сказал, что никогда представить не мог, что может оказаться в такой ситуации:

"Всегда по жизни я шел вперед и добивался успеха исключительно благодаря собственной работе. Постоянно занимался своим профессиональным развитием и старался быть хорошим примером своим детям. Пользуясь случаем, хочу попросить прощения у моей семьи, жены, детей, всех родных и близких мне людей. Я знаю, что оказавшись в этой ситуации, я вас сильно огорчил и оставил в этой тяжелой ситуации. Честно, от всей души прошу меня простить.

Я всегда считал, что если ты честно и от души делаешь свое дело и стремишься приносить пользу, то это и есть тот минимум, за который никогда не будет стыдно.