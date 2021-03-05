Полиция оценит видео, на котором предприниматель Меднис рассказывает сотрудникам о "локдауне"

Представитель отдела по связям с общественностью Госполиции подтвердил агентству LETA, что полиция осведомлена о данном видео и будет соответствующим образом оценивать содержащуюся в нем информацию.

Уже сообщалось, что в социальных сетях было распространено видео, в котором основатель агентства New Black Меднис рассказывает своим сотрудникам о якобы полученных "от правительства" сведениях о планах введения "тотального локдауна".

Министр здравоохранения Даниелс Павлютс (AP) уже отреагировал на это, подчеркнув, что никаких решений по изменению мер безопасности принято не было.

Меднис сообщил агентству LETA, что видео предназначено только для сотрудников New Black и не должно быть доступно широкой аудитории.

Видео, на котором Меднис распространяет фейковую информацию (на латышском языке)

"Поскольку я думал, что это видео предназначено только для сотрудников нашего агентства, понятно, что я на нем говорю максимально так, чтобы убедить [в необходимости работать из дома] и объяснить ситуацию, поэтому я допускаю неточности", - сказал Меднис признав, что ни один из членов правительства не предоставлял ему такой ​​информации.

На вопрос, была ли ему предоставлена ​​такая информация со стороны кого-то другого,

Меднис отметил, что информация о возможном "тотальном локдауне" с 15 или 20 марта до него действительно дошла. Однако он не стал раскрывать имя этого человека.

Par video, ko sūtīju darba čatā kolēģiem iekšējai lietošanai.



Esmu uzņēmuma vadītājs un mans uzdevums ir rūpēties par darbiniekiem, un vienīgais, ko vēlējos- pasargāt viņus no saslimšanas. Aicinu arī visus citus izturēties atbildīgi un neuzķerieties uz nepārbaudītu informāciju. — Arturs Mednis (@arturs) March 5, 2021

Меднис отметил, что знает, кто именно из сотрудников распространил видео, но подчеркнул, что никаких санкций к этому человеку применено не будет.

Пока с ним не связались представители каких-либо правоохранительных органов по поводу утверждений, содержащихся в видео, однако Меднис выразил готовность объяснить, если необходимо, в чем заключалась основная цель видео и что оно не предназначалось для дальнейшего распространения.

В Служба государственной безопасности (VDD) заверили LETA, что видео находится в поле зрения VDD, но не предоставили никаких дополнительных комментариев по этому делу.