Пт, 5.03.2021
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Теледива Анна Розите об опыте съемок для Playboy

Чехия просит другие страны принять их пациентов с Covid-19

Премьер-министр Чехии ФОТО: Reuters/ScanPix

Власти Чехии обратились к Германии, Швейцарии и Польше с просьбой оказать им помощь в связи с быстрым ростом числа госпитализаций среди заболевших коронавирусом Covid-19, приняв их к себе, сообщают европейские СМИ со ссылкой на чешское Министерство здравоохранения.

Дело в том, что больницы в стране переполнены, и больше нет возможности гарантировать нормальные стандарты лечения.

"Огромное число новых пациентов, заразившихся коронавирусом, усилило давление на систему здравоохранения, количество госпитализаций растет", - указали в ведомстве.

За минувшие сутки в Чехии выявили 15,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. 187 человек скончалось.

"Мы находимся в ситуации, в которой никогда не хотели оказаться", - сказал министр здравоохранения Ян Блатни.

Стоит отметить, что всего за несколько часов до этого объявления министр сказал, что иностранная помощь не нужна, но давление со стороны больниц продолжало расти, и ему пришлось изменить свою позицию.

С начала пандемии в Чешской Республике зарегистрировано почти 1,3 миллиона случаев инфицирования, а также 21 325 случаев смерти, связанных с Covid-19.

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