Чехия просит другие страны принять их пациентов с Covid-19

Дело в том, что больницы в стране переполнены, и больше нет возможности гарантировать нормальные стандарты лечения.
"Огромное число новых пациентов, заразившихся коронавирусом, усилило давление на систему здравоохранения, количество госпитализаций растет", - указали в ведомстве.
За минувшие сутки в Чехии выявили 15,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. 187 человек скончалось.
"Мы находимся в ситуации, в которой никогда не хотели оказаться", - сказал министр здравоохранения Ян Блатни.
Стоит отметить, что всего за несколько часов до этого объявления министр сказал, что иностранная помощь не нужна, но давление со стороны больниц продолжало расти, и ему пришлось изменить свою позицию.
С начала пандемии в Чешской Республике зарегистрировано почти 1,3 миллиона случаев инфицирования, а также 21 325 случаев смерти, связанных с Covid-19.