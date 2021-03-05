Чехия просит другие страны принять их пациентов с Covid-19

Дело в том, что больницы в стране переполнены, и больше нет возможности гарантировать нормальные стандарты лечения.

"Огромное число новых пациентов, заразившихся коронавирусом, усилило давление на систему здравоохранения, количество госпитализаций растет", - указали в ведомстве.

За минувшие сутки в Чехии выявили 15,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. 187 человек скончалось.

"Мы находимся в ситуации, в которой никогда не хотели оказаться", - сказал министр здравоохранения Ян Блатни.

Стоит отметить, что всего за несколько часов до этого объявления министр сказал, что иностранная помощь не нужна, но давление со стороны больниц продолжало расти, и ему пришлось изменить свою позицию.