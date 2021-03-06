Будьте готовы: разрыв отношений с этими знаками Зодиака - сущий ад!

Телец

Сочетание строптивого нрава и чувства собственничества превращает Тельцов в ужасных бывших. Смотрели фильмы, где брошенная девушка или жена стоит с ножом за спиной главного героя? Вот на что похоже расставание с Тельцом. Если вы не принадлежите ему, то не будете принадлежать вообще никому.

Близнецы

Поначалу кажется, что разрыв с Близнецами происходит нормально и без излишнего драматизма, но затем внезапно из ниоткуда

появляется их "злой двойник", одержимый желанием отомстить и показать, какую ужасную ошибку вы совершили, потеряв этого человека.

Рак

В отличие от других знаков Зодиака из этого списка у Раков не бывает злых намерений - они попали в данную компанию благодаря своей чрезмерной чувствительности. Это означает лишь то, что расставание Рак будет оплакивать горькими слезами.

Лев

Львы могли бы стать нормальными бывшими, если бы не были настолько зациклены на себе. У них очень высокое самомнение, поэтому им не понять, как вы вообще позволили себе порвать с ними.

Лев - воин, победитель и властелин всего мира, находиться в его компании - огромная честь, а вы - просто ничтожный человек, которого он выдернул из серой толпы и сделал звездой.

Весы

Адскими бывшими Весов делает их умение использовать любую ситуацию себе во благо. Они очень высокомерны, поэтому не преминут прибегнуть к любому оружию, в том числе к воспоминаниям, с целью убедить вас в том, что виноваты во всем не они, а вы.

Скорпион

Скорпионы после расставания становятся тихими, вдумчивыми и очень скрытными, поэтому создается впечатление, что вы состояли в отношениях с персонажем фильма "Психо".

Рыбы