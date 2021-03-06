В Болдерае водитель BMW врезался в стену многоквартирного дома и скрылся

Глядя на место аварии у третьего дома на улице Силикату, кажется, что единственное, что замедлило движение BMW, пока машина не ударилась о стену дома - бордюр и кусты. Скорее всего, в случае езды на слишком большой скорости, водитель не справился с управлением и уже не мог исправить ситуацию.

Благодаря случаю, на пути BMW не было пешеходов. Свидетели, бросившиеся к разбившемуся человеку, говорят, что водитель смог самостоятельно выбраться из сильно побитой машины, и у него было достаточно сил, чтобы скрыться с места крушения, не дожидаясь полиции.

"Потом приехали пожарные и полиция. Они перевернули машину и сняли замеры на дороге, где все произошло", - говорит очевидец Ирена. 3

Сразу после инцидента полиция попросила всех свидетелей остаться, чтобы получить как можно больше информации и возможном виновнике аварии.

"Многие свидетели не хотели давать показания на месте. В любом случае не было свидетелей, которые могли бы указать на конкретного человека. Причина явно в неправильном выборе скорости", - говорит исполняющий обязанности командира батальона дорожной полиции Янис Парадниекс.

Информацию о внешности и местонахождении водителя BMW, а также любую другую ценную информацию можно предоставить правоохранительным органам по телефону 110.