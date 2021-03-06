Новый штамм британского вируса достиг Латвии и распространяется по стране. В начале марта Минздрав и эксперты подчеркнули, что правительство должно бить тревогу по поводу приближающейся третьей волны Covid-19 и стараться ее предвидеть. Глава Минздрава Даниэль Павлютс объяснил порталу Apollo.lv, какие механизмы предложит Минздрав, чтобы укротить третью волну, и готова ли к этому Латвия.

В беседе с порталом Apollo.lv министр подчеркивает, что "с момента вступления в должность он лично посылает сигналы тревоги [в связи с третьей волной вспышки Covid-19]".

"Зная, что Чешская Республика, Ирландия и другие страны уже испытали быстрое распространение этого британского штамма осенью и зимой с огромным увеличением, сектор здравоохранения попросили составить план по увеличению пропускной способности больниц и рассчитать потребность в дополнительном оборудовании", - отмечает Павлютс, добавляя, что на эти цели правительство выделило 66 миллионов евро.

"Мы долго готовились к [третьей волне], теперь эти тревожные звонки можно услышать громче, потому что мы видим, какое безумие творится в Эстонии. 8

Примерно в то время, когда у нас была самая высокая точка заболеваемости, ситуация в Эстонии была немного лучше", - продолжает Павлютс. - "И, как и у нас, кривая [заболеваемости] в Эстонии упала, а затем в одно мгновение поднялась до потолка".

Министр указывает, что этому есть две причины: "У Эстонии были гораздо более мягкие требования к безопасности. [...] Здесь мы видим результат того, что люди контактировали там гораздо активнее, чем в Латвии, в результате чего вирус распространился быстрее".

Если в Латвии 14-дневный кумулятивный показатель ниже 500, то в Эстонии он сейчас выше 1100, отметил Павлютс. "И второй важной причиной вспышки Covid-19 в Эстонии является распространение британского вируса, потому что он быстрее, более заразен, легче передается от одного человека к другому".

Как можно было стабилизировать ситуацию?

Павлютс отмечает, что власть должна продемонстрировать способность вместе принимать рациональные решения. "Министерство здравоохранения считает, что лучше всего предвидеть рост заболеваемости", - сказал министр, подчеркнув, что "до сих пор правительство было более отзывчивым".

"Как минимум должен быть объявлен мораторий на любые облегчения ограничений, 8

мы не можем пойти дальше и открыть больше отраслей, которые способствуют большему количеству контактов между людьми. Это необходимо предотвратить", - подчеркнул министр.

"Во-вторых, мы предложим способы уменьшить контакты с людьми. Например, на рабочем месте - каждый, кто может работать удаленно, должен работать удаленно", - сказал министр, добавив, что это в наших общих интересах. Он подчеркивает, что в местах, где невозможно работать удаленно, нужно быть максимально осторожным - работать посменно и серьезно относиться к требованию носить маски для лица.

"Но тогда есть и более серьезные мероприятия - что будем делать с детскими садами?" 8

- подчеркивает Павлютс. "Прямо сейчас мы видим, что и педагоги, и дети заболевают все чаще. Для этого нового типа вируса характерно то, что дети болеют чаще и быстрее, поэтому этот аспект также необходимо оценить".

По словам министра здравоохранения, никого не должно удивлять приближение третьей волны и меры, объявленные правительством с учетом примеров других стран: "Комендантские часы объявлялись за границей в различных вариациях - например, по вечерам или регионально".

В качестве примера министр приводит Литву, в которой сейчас уровень заболеваемости намного ниже, чем в Латвии. "Основная причина этого в том, что с декабря по февраль в Литве действительно проводился региональный комендантский час.

С эпидемиологической точки зрения, лучшие методы - это те, которые гарантируют, что люди не будут иметь ненужных контактов, и тогда вирус не сможет распространиться!" 8

Уже сообщалось, что в последние дни в Интернете распространилась информация о том, что из известных "достоверных источников" якобы скоро в Латвии объявят локдаун.

Министр отмечает, что в настоящее время этот вопрос в правительстве не обсуждается. "Специалисты готовят ряд сценариев, из которых правительству придется выбирать", - сказал Павлютс, добавив, что он очень скептически относится к тому, что кто-либо в нынешней ситуации предложит полноценный локдаун.

"Это крайний шаг. Нет более крайнего шага с точки зрения борьбы с распространением вируса, чем полный локдаун. В настоящее время это серьезно не обсуждается", - сказал министр.

Оперативная руководящая группа должна будет разработать как минимум два варианта действий в кризисе Covid-19 к следующей неделе - усилить или ослабить ограничения, признал премьер-министр Кришьянис Кариньш на совместном заседании правительства и Совета по антикризисному управлению во вторник, 2 марта.