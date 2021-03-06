"Скорее ад замерзнет": Литва не выдаст Беларуси Светлану Тихановскую

"Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище все преследуемые режимами демократические силы. Таким образом, каждый нашедший убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, его не передадут режимам - ни из-за его борьбы за демократию, ни из-за борьбы за свободу слова или религии.

Белорусскому режиму мы можем сказать только одно: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования",

- сказано в комментарии.

Ранее в пятницу, 5 марта Генпрокуратура Беларуси сообщила, что направила Литве запрос о выдаче Светланы Тихановской "для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства".

За несколько дней до этого Следственный комитет Беларуси выложил видео, на котором Светлана Тихановская со своими соратниками обсуждают планы захвата административных зданий в белорусском городе Гомель. Позже Светлана Тихановская заявила, что из видео был вырезали момент, в котором она сказала, что поддерживает исключительно мирные протесты, и вышла из кабинета.