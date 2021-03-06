Сб, 6.03.2021
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"Скорее ад замерзнет": Литва не выдаст Беларуси Светлану Тихановскую

Светлана Тихановская ФОТО: Natalia Fedosenko/Natalia Fedosenko/TASS

Литва не удовлетворит запрос Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции из страны лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, пишет "Медуза" со ссылкой на заявление главы литовского МИД Габриелюса Ландсбергиса. Этот комментарий был опубликован на сайте ведомства.

"Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище все преследуемые режимами демократические силы. Таким образом, каждый нашедший убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, его не передадут режимам - ни из-за его борьбы за демократию, ни из-за борьбы за свободу слова или религии.

Белорусскому режиму мы можем сказать только одно: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования",

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- сказано в комментарии.

Ранее в пятницу, 5 марта Генпрокуратура Беларуси сообщила, что направила Литве запрос о выдаче Светланы Тихановской "для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства".

За несколько дней до этого Следственный комитет Беларуси выложил видео, на котором Светлана Тихановская со своими соратниками обсуждают планы захвата административных зданий в белорусском городе Гомель. Позже Светлана Тихановская заявила, что из видео был вырезали момент, в котором она сказала, что поддерживает исключительно мирные протесты, и вышла из кабинета.

Светлана Тихановская участвовала в выборах президента Беларуси в августе 2020 года и покинула страну, уехав в Литву сразу после них. По словам Тихановской, Беларусь ее вынудили покинуть силовики, угрожая тюрьмой. Против Тихановской  в Беларуси возбуждено несколько уголовных дел, в СИЗО находится ее муж Сергей.

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