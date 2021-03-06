За сутки выявлено 595 случаев Covid-19, скончались 7 человек

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

три человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

За последние сутки проведено 12 859 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 90 009 человек, умерло 1687 человек, что составляет 1,87% общего количества инфицированных.

Согласно расчетам агентства LЕТА, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 466,5 случая на 100 000 населения, в целом за две последние недели Covid-19 выявлен у 8900 человек.

В пятницу госпитализирован 71 пациент с Covid-19, в том числе шесть человек переведены в другие лечебные учреждения.

Общее количество находящихся в больницах больных коронавирусом по сравнению с четвергом сократилось с 772 до 728 человек, 12

свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Это самый низкий показатель с 9 декабря прошлого года.

За прошедшие сутки из больниц выписано 105 пациентов, в том числе шесть человек переведены в другие больницы.