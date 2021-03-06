За сутки выявлено 595 случаев Covid-19, скончались 7 человек

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет:
- один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
- три человека - в возрасте от 70 до 79 лет,
- три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.
За последние сутки проведено 12 859 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,6%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 90 009 человек, умерло 1687 человек, что составляет 1,87% общего количества инфицированных.
Согласно расчетам агентства LЕТА, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 466,5 случая на 100 000 населения, в целом за две последние недели Covid-19 выявлен у 8900 человек.
В пятницу госпитализирован 71 пациент с Covid-19, в том числе шесть человек переведены в другие лечебные учреждения.
Общее количество находящихся в больницах больных коронавирусом по сравнению с четвергом сократилось с 772 до 728 человек,
свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Это самый низкий показатель с 9 декабря прошлого года.
За прошедшие сутки из больниц выписано 105 пациентов, в том числе шесть человек переведены в другие больницы.
У 659 находящихся в больницах пациентов с Covid-19 заболевание умеренной тяжести, 69 человек находятся в тяжелом состоянии.