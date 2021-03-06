Сб, 6.03.2021
Я не какой-нибудь простой смертный Депутат Сейма Карина Спруде
Депутат Сейма Карина Спруде

За сутки выявлено 595 случаев Covid-19, скончались 7 человек
Число госпитализированных сократилось до 728

Больница ФОТО: Mailiis Ollino/

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 595 новых случаев Covid-19, скончались 7 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет, 
  • три человека - в возрасте от 70 до 79 лет, 
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

За последние сутки проведено 12 859 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 90 009 человек, умерло 1687 человек, что составляет 1,87% общего количества инфицированных.

Согласно расчетам агентства LЕТА, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 466,5 случая на 100 000 населения, в целом за две последние недели Covid-19 выявлен у 8900 человек.

В пятницу госпитализирован 71 пациент с Covid-19, в том числе шесть человек переведены в другие лечебные учреждения.

Общее количество находящихся в больницах больных коронавирусом по сравнению с четвергом сократилось с 772 до 728 человек,

свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Это самый низкий показатель с 9 декабря прошлого года.

За прошедшие сутки из больниц выписано 105 пациентов, в том числе шесть человек переведены в другие больницы.

У 659 находящихся в больницах пациентов с Covid-19 заболевание умеренной тяжести, 69 человек находятся в тяжелом состоянии.

НАВЕРХ
Back