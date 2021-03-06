Covid-19 в Эстонии: у Центральной больницы Таллинна образовалась очередь из машин скорой помощи

Комментируя это фото в группе Facebook "Просто про медицину", многие врачи заявляют, что "работа с каждым днем становится все труднее и труднее", "нам пришлось ждать два часа в очереди в службу скорой помощи в среду вечером", или "весной у нас было не так много пациентов, но то, что сейчас видно больнице, очень похоже на то, что было в Италии", - сообщает издание Postimees.
В последний день в Эстонии было проведено 7609 тестов на Covid-19, из которых 1536 случаев оказались положительными, что составляет 20,2% от общего количества тестов.
Утром 5 марта 578 человек с коронавирусной инфекцией прошли курс лечения в больницах Эстонии, из них 56 пациентам потребовалась интенсивная терапия, а 30 - искусственное дыхание.
В больницы за сутки поступили 97 новых пациентов с Covid-19, 43 были выписаны, а 22 были переведены в палаты, не связанные с инфекцией. 14 человек умерли от Covid-19 за последние сутки.