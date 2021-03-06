Covid-19 в Эстонии: у Центральной больницы Таллинна образовалась очередь из машин скорой помощи

Комментируя это фото в группе Facebook "Просто про медицину", многие врачи заявляют, что "работа с каждым днем ​​становится все труднее и труднее", "нам пришлось ждать два часа в очереди в службу скорой помощи в среду вечером", или "весной у нас было не так много пациентов, но то, что сейчас видно больнице, очень похоже на то, что было в Италии", - сообщает издание Postimees.