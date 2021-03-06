Галерея ⟩ Полиция остановила гнавший с безумной скоростью BMW при помощи "ежа"

В пятницу, 5 марта, в 20:43 в Имавере полицейские подали водителю автомобиля BMW сигнал к остановке. Вместо того чтобы остановиться, 23-летний водитель нажал на педаль газа и попытался скрыться.

13-минутная погоня закончилась на дороге Имавере-Вильянди в Выйстре Вильяндиского уезда после того, как полицейские Вильяндиского отделения бросили "ежа" на проезжую часть. У проехавшего по нему BMW лопнули две шины, и через несколько километров BMW остановился на дороге.

За рулем был 23-летний мужчина. Почему он решил сбежать, полиция на месте задержания сказать не смогла.

События начались, когда водитель BMW привлек внимание других участников дорожного движения небезопасным стилем вождения, и в центр тревоги сообщили о потенциально опасном водителе.