Сроки строительства сжатые, чтобы уже в мае этого года на строящемся катке стадиона "Даугава" мог пройти чемпионат мира по хоккею среди мужчин. По действующему графику планировалось, что каток будет сдан в эксплуатацию 17 марта. Однако, по словам представителя Латвийской федерации хоккея (ЛФХ) Гирта Удриса, из-за непредвиденных морозов каток может быть достроен только в начале апреля.

Работая вместе с проектировщиками и строителями (SIA Ozola & Bula, arhitektu birojs, SIA ARMS Group и OÜ RTS Infraehitus), руководителями строительных процессов и строительным надзором, командой проекта "Создание культурно-спортивного квартала в окрестностях Гризинкалнса" и Латвийской федерацией хоккея, 9 апреля 2020 года строительный объект получил разрешение на строительство от Строительного управления города Риги, и началось строительство долгожданного Ледового дворца.

Визуализация Ледового дворца ФОТО: daugavasstadions.lv

Тренировочный зал соответствует требованиям IIHF и скоординирован так, чтобы в нем могли тренироваться команды элитной группы.

"Первые тестовые игры запланированы на начало мая, и это вполне реально. Есть некоторые задания, с которыми нельзя спешить. Их можно сделать, но лучше сделать хорошо и правильно, чтобы после ввода в эксплуатацию объект служил долго и исправно. Сборы, игры и тренировки для команд будут проходить по расписанию", - сказал Удрис TVNET.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В процессе разработки проекта нужно было решить, нужен ли зал с одной площадкой и тремя-четырьмя тысячами мест, однако

Латвийская федерация хоккея признала зал с двумя хоккейными площадками, но с меньшей вместимостью зрителей - чуть более 600 мест - более полезным для развития хоккея. 9

Удрис признает, что "из-за строительства железной дороги, моста, трибуны и манежа в следующем году не удалось развернуться так, как хотелось бы. К тому же, каждый квадратный метр стоит денег".

Сборная Латвии будет иметь склады, кабинеты врачей, массажные кабинеты, комнаты тренеров, уголок для отдыха и большую раздевалку, которая, по словам представителя ЛФХ, будет обставлена ​​по хорошим стандартам, не тратя слишком много денег. ЛФХ стала участвовать в разработке проекта в качестве консультанта, указывая на пожелания и удобства хоккеистов, о которых проектировщики и строители могут не знать, - рассказал Удрис.

Обе площадки будут одинаковыми - олимпийского стандарта, размера. Площадка "А", также известная как площадка национальной сборной, сможет принимать игры с небольшим количеством зрителей, так как на ней разместятся трибуны.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вторая, или площадка "В", будет приспособлена для паралимпийского следж-хоккея. Будет предоставлено необходимое оборудование и специально разработанная кромка. Также во всем дворце учитываются потребности людей с ограниченными возможностями.

На втором этаже будет кафе, тренажерный зал и офисные помещения.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, для того, чтобы чемпионат состоялся, хоккеистам во время чемпионата придется изолировать себя от внешнего мира. Однако окончательного решения о том, как это будет организовано, еще не принято.

"Это связано с ситуацией, которая будет в Латвии. Комитет представил свою модель, и Центр профилактики заболеваний принял эту модель - команды и судьи будут жить в одной гостинице, и будут отдельные зоны, где они смогут находиться, чтобы предотвратить лишние контакты", - указывает Удрис.

Кроме того, серьезной проблемой пандемии является нехватка зрителей. "Обычно чемпионат несет прибыль, на этот раз такого не будет. Надеемся, что что-то разрешат. Мы думаем больше не о деньгах, а о людях, которые хотят увидеть хоккей. Но все зависит от того, какой будет ситуация - более точной информации стоит ждать к концу апреля".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Для того, чтобы Ледовый дворец был полностью закончен, остается только завершить внутренние работы, но самое главное - разместить хоккейные площадки. На строительстве дворца, включая выходные дни, до позднего вечера работают около 100 человек. "Надо сказать, что строители тоже чувствуют ответственность за дворец", - говорит он.

К 2022 году территория стадиона "Даугава" будет полностью отремонтирована и превращена в современный культурный и спортивный квартал в Гризинькалнсе. Ледовый дворец стадиона "Даугава" будет в основном предназначен для тренировок и соревнований по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку и керлингу, культурных мероприятий и как место сбора участников Праздника песни и танца.

Общий объем финансирования проекта составляет 67 560 868,06 евро, в т.ч. Финансирование ERAF 39 931 548,49 евро, финансирование из государственного бюджета 5 546 744,82 евро, финансирование местных органов власти 1 500 000,00 евро, частное финансирование 1 725 134,98 евро.