Трагедия в Польше: в автокатастрофе погибли 6 человек, 41 ранен

Из сказанного персоналом бригады скорой помощи понятно, что пассажиры автобуса не были пристегнуты и получили травмы, когда ударились о внутренности автобуса, сиденья и друг друга.

"Мы получили информацию о происшествии около 23:50", - сказал TVN24 представитель Закарпатской пожарной части. Он добавил, что автобус врезался в шоссейный барьер и соскользнул с насыпи.

Представитель полиции Анна Длугош подтвердила, что в двухэтажном автобусе находились 57 человек, в том числе двое водителей, оба были гражданами Украины. Первые спасатели прибыли на место через 9 минут после получения сообщения об аварии. Три человека погибли еще во время аварии, еще двое скончались во время спасательной операции.

Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы, восемь человек находятся в тяжелом состоянии.