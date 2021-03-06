Сб, 6.03.2021
Мы будем использовать каждую безопасную и научно обоснованную возможность защитить здоровье и жизнь жителей Латвии Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Во вторник в некоторых регионах Латвии начнется массовое тестирование на Covid-19

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В связи со вспышкой Covid-19 в Гулбенском крае и создающемся Балвском крае во вторник, 9 марта, начнется массовое тестирование на Covid-19 по образцам слюны, сообщили в самоуправлениях.

Анализы жители краев смогут сдать бесплатно и на добровольной основе.

Как указали в самоуправлениях, массовое тестирование - эффективный способ, как выявить очаги инфекции, а увеличение объемов тестирования позволит точнее оценить масштабы распространения инфекции в регионе.

Сдать анализ можно до 12 марта.

Результаты тестирования жители краев получат в течение суток. Комплекты для сдачи образцов можно будет получить в краевых и волостных административных центрах.

Ранее член правления объединения Балвской и Гулбенской больниц Алида Ване сообщила, что новый, более заразный британский штамм Covid-19 стремительно распространяется в Гулбенском и Балвском краях. "Число секвенированных случаев на 100 тыс. жителей в Гулбенском крае составляет 55,64. Вирус в регионе распространяется неконтролируемо. Британский штамм поражает также детей", - подчеркнула она.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, общее количество случаев Covid-19 за последние две недели в Балвском крае составило 242, в Гулбенском крае - 238, что является одним из самых высоких показателей по стране.

 
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