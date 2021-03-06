Во вторник в некоторых регионах Латвии начнется массовое тестирование на Covid-19

Анализы жители краев смогут сдать бесплатно и на добровольной основе.

Как указали в самоуправлениях, массовое тестирование - эффективный способ, как выявить очаги инфекции, а увеличение объемов тестирования позволит точнее оценить масштабы распространения инфекции в регионе.

Сдать анализ можно до 12 марта.

Результаты тестирования жители краев получат в течение суток. Комплекты для сдачи образцов можно будет получить в краевых и волостных административных центрах.

Ранее член правления объединения Балвской и Гулбенской больниц Алида Ване сообщила, что новый, более заразный британский штамм Covid-19 стремительно распространяется в Гулбенском и Балвском краях. "Число секвенированных случаев на 100 тыс. жителей в Гулбенском крае составляет 55,64. Вирус в регионе распространяется неконтролируемо. Британский штамм поражает также детей", - подчеркнула она.