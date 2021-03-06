Фото ⟩ Папа римский впервые в истории прибыл в Ирак - он пытается добиться защиты для местных христиан

За последние двадцать лет число христиан в Ираке снизилось в несколько раз - с почти полутора миллионов до 250 тысяч. Причиной тому стали гражданская война и насилие со стороны участников террористической организации "Исламское государство".

В субботу, 6 марта, понтифик встретился с духовным лидером шиитов Ирака - аятоллой Аль-Систани - он возглавляет крупнейшую религиозную общину страны. Аятолла пообещал лидеру Католической церкви продолжить защиту христиан в Ираке.

Как пишет LETA, эта встреча является исторической страницей в усилиях Папы по налаживанию диалога с другими религиями. Согласно заявлению бюро аятоллы, во время встречи говорилось о проблемах, с которыми сталкивается человечество, и о роли веры в их преодолении.

Как заявил Аль-Систани, "христиане, как и все иракцы, должны жить в мире и безопасности и пользоваться всеми конституционными правами".

В ходе беседы длиной не более часа, которая прошла без журналистов, Папа подчеркнул важность сотрудничества и сосуществования религиозных общин для общего блага Ирака, региона и всего человечества, сообщает пресс-служба Ватикана.

Франциск поблагодарил аятоллу за заявление о том, что он и шиитская община защищают наиболее уязвимых и преследуемых, осознают святость человеческой жизни и важность единства иракского общества.

Where does the journey of peace begin? From the decision not to have enemies. Anyone who believes in God, has no enemies to fight. He or she has only one enemy to face, one that stands at the door of the heart and knocks to enter: it is hatred. #ApostolicJourney #Iraq — Pope Francis (@Pontifex) March 6, 2021