Сб, 6.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Фото ⟩ Папа римский впервые в истории прибыл в Ирак - он пытается добиться защиты для местных христиан

Визит папы Франциска в Ирак ФОТО: SCANPIX

Папа римский впервые в истории прибыл в Ирак - там он находится уже второй день. Франциск приехал в страну, с целью попытаться добиться защиты местных христиан, пишет "Медуза".

За последние двадцать лет число христиан в Ираке снизилось в несколько раз - с почти полутора миллионов до 250 тысяч. Причиной тому стали гражданская война и насилие со стороны участников террористической организации "Исламское государство".

В субботу, 6 марта, понтифик встретился с духовным лидером шиитов Ирака - аятоллой Аль-Систани - он возглавляет крупнейшую религиозную общину страны. Аятолла пообещал лидеру Католической церкви продолжить защиту христиан в Ираке.

Как пишет LETA, эта встреча является исторической страницей в усилиях Папы по налаживанию диалога с другими религиями. Согласно заявлению бюро аятоллы, во время встречи говорилось о проблемах, с которыми сталкивается человечество, и о роли веры в их преодолении.

Как заявил Аль-Систани, "христиане, как и все иракцы, должны жить в мире и безопасности и пользоваться всеми конституционными правами".

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В ходе беседы длиной не более часа, которая прошла без журналистов, Папа подчеркнул важность сотрудничества и сосуществования религиозных общин для общего блага Ирака, региона и всего человечества, сообщает пресс-служба Ватикана.

Франциск поблагодарил аятоллу за заявление о том, что он и шиитская община защищают наиболее уязвимых и преследуемых, осознают святость человеческой жизни и важность единства иракского общества.

Визит Папы в Ирак продлится четыре дня.

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