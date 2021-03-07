Звездные страсти ⟩ Останки Фриске пропали из могилы, а Манукян собрался на "Евровидение" от Армении?

Останки Жанны Фриске были похищены из ее могилы

Недавно Стас Барецкий сообщил о том, что якобы останки Жанны Фриски были похищены с места ее погребения. Это произошло еще в 2015 году, вскоре после похорон звезды. Об этом шоумену якобы рассказал приятель, который в прошлом трудился на Николо-Архангельском кладбище Москвы. Но эти слухи опровергла мать певицы.

"Вы посмотрите, кто эту новость распространил? Стас Барецкий. Абсолютно неадекватный человек. Это же полный бред! Тело Жанны покоится там же, где мы ее похоронили. И все, что он описывал в своих комментариях, тоже не соответствует действительности", - сказала она в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Ольга Фриске назвала подобное заявление "идиотским" и призвала подобным новостям не верить.

Откровенно говоря, словам Стаса Барецкого сложно поверить. Ранее он рассказывал, что собирается снимать продолжение легендарной картины Балабанова "Брат".

Давид Манукян собрался на "Евровидение" от Армении

В минувший четверг в Москве состоялась презентация трека Sugar, с которым Наталия Гордиенко будет выступать от Молдовы на "Евровидении" в этом году. Певице в продвижении помогает Филипп Киркоров.

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян стал одним из гостей вечера.

"Наталия - звезда "Евровидения". А скоро поедешь ты, Давид, от Армении", - цитирует Киркорова "Московский комсомолец".

Сначала артист все это воспринял как шутку, но после заявил, что согласен.

"Следующий год за нами! Не могу же я отказать поп-королю", - сказал он.

Ранее Филипп Киркоров уже занимался продюсированием исполнителей из Молдовы, Украины и России для "Евровидения". К примеру, среди его подопечных - популярная певица Ани Лорак. А вы верите, что Давид Манукян может поехать на "Евровидение"?