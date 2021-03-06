"Если так будет продолжаться, весна будет настоящей!": пользователи Twitter раскритиковали главу NMPD
В субботу, 6 марта, главу Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле раскритиковали пользователи Twitter.
В субботу, 6 марта, главу Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле раскритиковали пользователи Twitter.
Ципуле сделала ретвит записи последней статистики по Covid-19 Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в своем аккаунте в Twitter.
В посте она написала: "Замечательные новости! Настоящая радость! Если так будет продолжаться, весна будет настоящей!".
Brīnišķīgas ziņas! Neviltots prieks! Ja tā turpināsies, pavasaris būs pa īstam! https://t.co/JFYhfZ1SKM— Liene Cipule (@LieneCipule) March 6, 2021
Однако мнения людей под постом Ципуле разделились.
"Серьезно? Это все еще ненормально большое количество. Не будет радости, пока оно не упадет до 20-30 случаев в день", - пишет пользователь Twitter Армандс.
Ципуле ответила: "Снижение заболеваемости радует. Я понимаю, что цепляюсь за соломинку. Но приятно подумать в субботу - этого еще не произошло (ссылаясь на ситуацию в Таллинне). Я все еще могу позволить себе расслабиться и испечь торт для детей в выходной".
Между тем несколько других пользователей Twitter спросили главу NMPD, является ли то, что семь человек умерли, хорошей новостью.
На это она ответила, что хорошие новости касаются уменьшения числа инфицированных, и извинилась за неточность.