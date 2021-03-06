Сб, 6.03.2021
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"Если так будет продолжаться, весна будет настоящей!": пользователи Twitter раскритиковали главу NMPD

Директор NMPD Лиене Ципуле ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу, 6 марта, главу Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле раскритиковали пользователи Twitter.

Ципуле сделала ретвит записи последней статистики по Covid-19 Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в своем аккаунте в Twitter.

В посте она написала: "Замечательные новости! Настоящая радость! Если так будет продолжаться, весна будет настоящей!".

Однако мнения людей под постом Ципуле разделились.

"Серьезно? Это все еще ненормально большое количество. Не будет радости, пока оно не упадет до 20-30 случаев в день", - пишет пользователь Twitter Армандс.

Ципуле ответила: "Снижение заболеваемости радует. Я понимаю, что цепляюсь за соломинку. Но приятно подумать в субботу - этого еще не произошло (ссылаясь на ситуацию в Таллинне). Я все еще могу позволить себе расслабиться и испечь торт для детей в выходной".

Между тем несколько других пользователей Twitter спросили главу NMPD, является ли то, что семь человек умерли, хорошей новостью.

На это она ответила, что хорошие новости касаются уменьшения числа инфицированных, и извинилась за неточность.

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