"Если так будет продолжаться, весна будет настоящей!": пользователи Twitter раскритиковали главу NMPD

Ципуле сделала ретвит записи последней статистики по Covid-19 Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в своем аккаунте в Twitter.

В посте она написала: "Замечательные новости! Настоящая радость! Если так будет продолжаться, весна будет настоящей!". 1

Brīnišķīgas ziņas! Neviltots prieks! Ja tā turpināsies, pavasaris būs pa īstam! https://t.co/JFYhfZ1SKM — Liene Cipule (@LieneCipule) March 6, 2021

Однако мнения людей под постом Ципуле разделились.

"Серьезно? Это все еще ненормально большое количество. Не будет радости, пока оно не упадет до 20-30 случаев в день", - пишет пользователь Twitter Армандс.

Ципуле ответила: "Снижение заболеваемости радует. Я понимаю, что цепляюсь за соломинку. Но приятно подумать в субботу - этого еще не произошло (ссылаясь на ситуацию в Таллинне). Я все еще могу позволить себе расслабиться и испечь торт для детей в выходной".

Между тем несколько других пользователей Twitter спросили главу NMPD, является ли то, что семь человек умерли, хорошей новостью.