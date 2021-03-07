В немецких магазинах быстрые тесты на Covid-19 скупили за нескольких часов

Между тем конкурирующая сеть магазинов Lidl, предлагающая экспресс-тесты в Интернете, признала, что ее веб-сайт изначально не выдерживал перегрузки.

"Мы хотим успокоить всех, кому пришлось уйти с пустыми руками - в ближайшие дни ожидаются новые поставки", - сказал Bild представитель Aldi. 9

С понедельника, 8 марта, каждый гражданин Германии будет иметь право на одно бесплатное быстрое тестирование в неделю, проводимое профессиональными тестировщиками в аптеках или центрах тестирования. Также официально одобрены тесты самодиагностики, разработанные несколькими производителями.

Это сделано для того, чтобы дать людям больше свободы после месяцев ограничений, но эксперты подчеркивают, что экспресс-тесты не так точны, как привычная проверка при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР), и что все гигиенические требования должны соблюдаться, даже если тест отрицательный.

В магазинах Aldi одному покупателю продается одна упаковка, содержащая пять быстрых тестов за 24,99 евро. 9

Тест проводится путем взятия мазка со слизистой оболочки носа, и результат становится известен в течение 15 минут. В сети Lidl аналогичное предложение стоит 21,99 евро.

В ближайшие дни экспресс-тесты также будут доступны в крупных аптечных сетях и других торговых точках.

В последние недели Германия предприняла усилия по сдерживанию распространения вируса, но заболеваемость не уменьшилась, а в некоторые дни даже увеличилась.