ВИДЕО ⟩ Пётр Ян нокаутировал соперника запрещённым ударом. Россиянина лишили титула

Начало поединка осталось за Стерлингом, но Ян с каждым раундом прибавлял, успешно переводя соперника в партер. Судьи отдавали преимущество Петру Яну до нарушения правил со стороны россиянина. Это следует из судейских записок.

В четвёртом раунде россиянин нокаутировал Стерлинга запрещённым ударом - Ян нанёс удар коленом в голову сопернику, когда тот не стоял на ногах. Примечательно, что это действие ему подсказали сделать секунданты. Рефери остановил бой и принял решение дисквалифицировать Яна.

Стерлинг стал новым чемпионом в легчайшей весовой категории, но после объявления результатов американец снял и бросил пояс на канвас.

"Не так я хотел победить. Я пытался продолжить бой даже в таком состоянии, но я был в плохом состоянии после такого удара", - приводит слова Стерлинга Sports.ru.

Пётр Ян отметил, что из-за дисквалификации UFC он не получит процент от платных трансляций поединка. "Я думаю, что самое логичное решение здесь - реванш со Стерлингом. Другого выхода я не вижу здесь", - заявил Ян.

Таким образом, россиянин расстался с титулом UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). Это поражение стало для Яна первым под эгидой организации.

Ян стал чемпионом UFC 12 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. Россиянин проводил первый бой в ранге чемпиона.