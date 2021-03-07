Новые данные по распространению Covid-19 в Латвии - в каких регионах заболевают больше всего?

В целом в пятницу выявлено 595 новых случаев Covid-19.

В Лиепае подтверждено 38 новых случаев, в целом за последние 14 дней количество заболевших уменьшилось до 321 человека. В Даугавпилсе зарегистрировано 33 новых случая, количество заболевших за последние две недели уменьшилось до 442 человек. В Елгаве зарегистрировано 23 новых случая, за последние 14 дней - 271 случай.

Больше всего случаев Covid-19 за последние две недели выявлено в Риге - 2917. В Даугавпилсе зарегистрировано 442 случая, в Лиепае - 321, в Елгаве - 271, в Юрмале - 244, в Олайнском крае - 222, в Балвском крае - 209, в Гулбенском крае - 185, в Вентспилсе - 169.

Согласно расчетам агентства LЕТА, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в настоящее время составляет в Латвии 466,5 случая. В 40 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 17 превышен на 50%.