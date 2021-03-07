Вс, 7.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Больше всего снега выпало в Видземе; по всей стране осложнено движение по дорогам

ФОТО: Shutterstock

В ночь на воскресенье, 7 марта, самый сильный снегопад был в Видземе, где толщина снежного покрова в Приекули и Зосени увеличилась с одного-двух сантиметров до девяти сантиметров, следует из информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC). Latvijas valsts ceļi (LVC) предупреждает, что утром в воскресенье из-за снега и обледенения ухудшились условия движения по всей Латвии.

В Алуксне толщину снежного покрова также оценили в девять сантиметров, а в Стенде - в семь сантиметров. Большая часть страны покрыта снежным покровом толщиной от одного до шести сантиметров.

Западный, северо-западный ветер порывами во многих местах достигает 12-17 метров в секунду. Небо в основном облачное, во многих местах идет небольшой снег, в некоторых местах - в основном в Видземе - идет сильный снег. Температура воздуха +1 ..- 4 градуса.

В Риге рано утром пасмурное небо, западный ветер четыре метра в секунду, температура воздуха -1 ..- 2 градуса, толщина снежного покрова в центре города два сантиметра.

Заснеженные участки дороги очищены от снега, а скользкие участки дороги посыпаны противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействованы 189 единиц зимней техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.

В таких погодных условиях автомобилистам рекомендуется соблюдать большую дистанцию ​​с идущим впереди транспортным средством, не совершать резких маневров, а также выбирать скорость, соответствующую условиям движения и состоянию дорожного покрытия.

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