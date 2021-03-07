Больше всего снега выпало в Видземе; по всей стране осложнено движение по дорогам

В Алуксне толщину снежного покрова также оценили в девять сантиметров, а в Стенде - в семь сантиметров. Большая часть страны покрыта снежным покровом толщиной от одного до шести сантиметров.

Западный, северо-западный ветер порывами во многих местах достигает 12-17 метров в секунду. Небо в основном облачное, во многих местах идет небольшой снег, в некоторых местах - в основном в Видземе - идет сильный снег. Температура воздуха +1 ..- 4 градуса.

В Риге рано утром пасмурное небо, западный ветер четыре метра в секунду, температура воздуха -1 ..- 2 градуса, толщина снежного покрова в центре города два сантиметра.

Заснеженные участки дороги очищены от снега, а скользкие участки дороги посыпаны противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействованы 189 единиц зимней техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.