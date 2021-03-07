Facebook удалил публикацию в поддержку Кариньша - социальная сеть решила, что это призыв к войне

Писательница Мара Залите в субботу в социальной сети Facebook опубликовала свои мысли о премьер-министре Латвии Кришьянисе Кариньше. В записи она выразила мнение, что Кариньш - "первый премьер-министр, чью честность, нравственность государственного деятеля и стопроцентную лояльность государству трудно оспорить. (...) Его доброта, терпимость, а также доверие к людям - это, к сожалению, также его несчастье. Он не прожил достаточно долго в волчьих лесах Советского Союза".

Залите сказала, что в условиях, когда вокруг так много денег, многие хотели бы оказаться на месте Кариньша, но она призвала поддержать именно его, "чтобы он, чувствуя поддержку, был уверен в себе и уволил пару министров, которые находятся в правительстве в результате предыдущих, популистских выборов. К этому, друзья, мы все приложили руку".

Совсем скоро, однако, публикация пропала из Facebook, но сохранились несколько скриншотов с этим текстом. Один из них опубликовал член партии Кариньша, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

"Не знаю, что случилось с публикацией Мары Залите про Кришьяниса Кариньша (сейчас она недоступна), но фото сохранилось", - написал он в своем Twitter, прикрепив скриншот публикации.

Nezinu, kas notika ar Māras Zālītes ierakstu par @krisjaniskarins (neesot šobrīd pieejams), taču foto saglabājies ir 👇 pic.twitter.com/OBRzWe1Xk4 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 6, 2021

У пользователей социальных сетей вызвали разные эмоции как призывы Залите поддержать Кариньша, как и тот факт, что публикация исчезла с Facebook.

Правда, объяснение ее пропажи оказалось довольно банальным - как пояснили несколько пользователей Twitter в посте Ринкевича, интернет-алгоритмы плохо понимают малораспространенные языки, поэтому

алгоритм Google, переводя фамилию нашего премьер-министра, расценил размышления Мары Залите как призыв к войне ("Kariņš" портал перевел, как "война"). 20

Когда писательница узнала причину, по которой был удален ее пост в поддержку Кариньша, это ее очень позабавило. Теперь ее публикация продолжает распространяться в интернете, как снимок экрана.

"Дорогие друзья! Все не так плохо! Теперь все понятно!", - написала Мара Залите в новой публикации. - "Это прямо анекдот! Я вставила текст своей публикации в Google Translate. Перевод! Меня посчитали "подстрекателем к войне!" Посмотрите и посмейтесь вместе со мной!"