Facebook удалил публикацию в поддержку Кариньша - социальная сеть решила, что это призыв к войне

В эти выходные публикация писательницы Мары Залите в Facebook вызвала всплеск активности в социальных сетях. В своем посте автор выразила поддержку премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу. Текст, опубликованный вечером в субботу, 6 марта, вскоре был удален из Facebook самим порталом. Как выяснилось, причина оказалась довольно курьезной.
Писательница Мара Залите в субботу в социальной сети Facebook опубликовала свои мысли о премьер-министре Латвии Кришьянисе Кариньше. В записи она выразила мнение, что Кариньш - "первый премьер-министр, чью честность, нравственность государственного деятеля и стопроцентную лояльность государству трудно оспорить. (...) Его доброта, терпимость, а также доверие к людям - это, к сожалению, также его несчастье. Он не прожил достаточно долго в волчьих лесах Советского Союза".
Залите сказала, что в условиях, когда вокруг так много денег, многие хотели бы оказаться на месте Кариньша, но она призвала поддержать именно его, "чтобы он, чувствуя поддержку, был уверен в себе и уволил пару министров, которые находятся в правительстве в результате предыдущих, популистских выборов. К этому, друзья, мы все приложили руку".
Совсем скоро, однако, публикация пропала из Facebook, но сохранились несколько скриншотов с этим текстом. Один из них опубликовал член партии Кариньша, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
"Не знаю, что случилось с публикацией Мары Залите про Кришьяниса Кариньша (сейчас она недоступна), но фото сохранилось", - написал он в своем Twitter, прикрепив скриншот публикации.
Когда писательница узнала причину, по которой был удален ее пост в поддержку Кариньша, это ее очень позабавило. Теперь ее публикация продолжает распространяться в интернете, как снимок экрана.
"Дорогие друзья! Все не так плохо! Теперь все понятно!", - написала Мара Залите в новой публикации. - "Это прямо анекдот! Я вставила текст своей публикации в Google Translate. Перевод! Меня посчитали "подстрекателем к войне!" Посмотрите и посмейтесь вместе со мной!"