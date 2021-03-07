Covid-19: за сутки выявлено 322 новых случая, скончались 8 человек

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 89 лет:
- четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет,
- четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет.
За последние сутки было сделано 5226 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,2%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 90 331 человека, умерли 1695 человек, что составляет 1,88% общего количества инфицированных.
Согласно расчетам агентства LЕТА, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 461,9 случая на 100 000 населения.
В субботу госпитализировано 58 пациентов с Covid-19, а общее количество нуждающихся в больничном лечении увеличилось до 757 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За прошедшие сутки из больниц выписан 21 пациент, всего за все время - 8722 пациента.
У 685 находящихся в больницах пациентов с Covid-19 заболевание умеренной тяжести, 72 человека находятся в тяжелом состоянии.