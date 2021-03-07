Covid-19: за сутки выявлено 322 новых случая, скончались 8 человек

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 89 лет:

четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

За последние сутки было сделано 5226 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 90 331 человека, умерли 1695 человек, что составляет 1,88% общего количества инфицированных.

Согласно расчетам агентства LЕТА, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 461,9 случая на 100 000 населения.

В субботу госпитализировано 58 пациентов с Covid-19, а общее количество нуждающихся в больничном лечении увеличилось до 757 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. 10

За прошедшие сутки из больниц выписан 21 пациент, всего за все время - 8722 пациента.