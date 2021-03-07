Жена Павла Мамаева была найдена без сознания. Медики считают, что она пыталась покончить с собой

Накануне инцидента Алана написала в Instagram: "Ну всё ) я спать".

После этого она внезапно перестала отвечать на попытки друзей и семьи связаться с ней, поэтому было решено выломать дверь ее московской квартиры. Алана была найдена в квартире без сознания. Сообщается, что врачи госпитализировали женщину в НИИ имени Склифосовского.

Вскоре после инцидента ситуацию прокомментировала сама Алана.

"У меня всё хорошо, я дома. Я так просто... забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы, что ли?", 1

- написала Мамаева.

Позже в Интернете появились фотографии, на которых запечатлены сообщения, отправленные Аланой своей подруге, в которых говорится, что она приняла 40 таблеток снотворного и готова умереть.

Полиция сообщила СМИ, что по факту происшествия начато расследование.

Пользователи соцсетей предположили, что такая ситуация возникла из-за того, что Павел совсем недавно изменил своей жене - модель узнала о романе футболиста с женщиной, с которой он познакомился на сборах в Испании.

Lenta.ru привела комментарий подруги Аланы Юлии Дзуцевой, которая рассказала, что Мамаев все время был на связи и придумал легенду о том, что произошло с его женой.

Позже в сториз своего Instagram Алана Мамаева ответила на вопрос одного из пользователей: "Где Паша? Общаетесь?".

"Паша рядом. Общаться мы будем всегда. У нас дети", - написала она.

ФОТО: instagram.com/alana_mamaeva

Напомним, Алана Мамаева воспитывает их общую с Павлом дочь Алису, своего сына Алекса от первого брака и дочь футболиста от его первой жены - Евгению. Спортсмен и модель поженились в 2013 году.