Жена Павла Мамаева была найдена без сознания. Медики считают, что она пыталась покончить с собой
Московская полиция начала проверку в связи с попыткой суицида жены российского футболиста Павла Мамаева Аланы, пишет "РБК" со ссылкой на ТАСС.
Московская полиция начала проверку в связи с попыткой суицида жены российского футболиста Павла Мамаева Аланы, пишет "РБК" со ссылкой на ТАСС.
Накануне инцидента Алана написала в Instagram: "Ну всё ) я спать".
После этого она внезапно перестала отвечать на попытки друзей и семьи связаться с ней, поэтому было решено выломать дверь ее московской квартиры. Алана была найдена в квартире без сознания. Сообщается, что врачи госпитализировали женщину в НИИ имени Склифосовского.
Вскоре после инцидента ситуацию прокомментировала сама Алана.
"У меня всё хорошо, я дома. Я так просто... забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы, что ли?",
- написала Мамаева.
Позже в Интернете появились фотографии, на которых запечатлены сообщения, отправленные Аланой своей подруге, в которых говорится, что она приняла 40 таблеток снотворного и готова умереть.
Полиция сообщила СМИ, что по факту происшествия начато расследование.
Пользователи соцсетей предположили, что такая ситуация возникла из-за того, что Павел совсем недавно изменил своей жене - модель узнала о романе футболиста с женщиной, с которой он познакомился на сборах в Испании.
Lenta.ru привела комментарий подруги Аланы Юлии Дзуцевой, которая рассказала, что Мамаев все время был на связи и придумал легенду о том, что произошло с его женой.
Позже в сториз своего Instagram Алана Мамаева ответила на вопрос одного из пользователей: "Где Паша? Общаетесь?".
"Паша рядом. Общаться мы будем всегда. У нас дети", - написала она.
Напомним, Алана Мамаева воспитывает их общую с Павлом дочь Алису, своего сына Алекса от первого брака и дочь футболиста от его первой жены - Евгению. Спортсмен и модель поженились в 2013 году.
Павел Мамаев вместе с другим футболистом Александром Кокориным были приговорены к полутора годам лишения свободы в связи с произошедшей в 2018 году дракой. Борясь за свободу мужа, Алана узнала о его связях с несколькими другими женщинами.