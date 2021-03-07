Covid-19: в Эстонии - 1321 новый случай - это 19,5% от сделанных тестов; в Литве - 390 новых случаев

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6764 теста на коронавирус, выявлен 1321 положительный результат, что составляет 19,5% общего количества тестов. Об этом со ссылкой на данные департамента здоровья сообщает rus.postimees.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1309 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 18,5% общего количества тестов.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 390 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались шесть человек, следует из данных Департамента статистики Литвы.

За последние 7 дней в среднем в Литве выявлялось 437 случаев в сутки.

С начала пандемии в Литве зарегистрировано 202 214 случаев Covid-19.