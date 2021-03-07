Израиль ослабляет ограничения, особенно для жителей с "зелеными паспортами" - что это значит?

Это третий шаг к ослаблению ограничений, введенных в борьбе с пандемией.

Рестораны внутри своих помещений будут обслуживать посетителей только с "зелеными паспортами", которые подтверждают, что человек был вакцинирован против нового коронавируса или переболел им. 7

Остальные посетители будут обслуживаться на открытых террасах.

Привитым студентам будет разрешено вернуться в университеты с воскресенья, хотя ВУЗы предупредили, что им нужно больше времени для подготовки.

В Израиле "зеленые паспорта" позволяют их владельцам быстрее восстановить свои основные права и свободы, чем людям, которые не были вакцинированы.

Однако все израильтяне по-прежнему должны придерживаться социальной изоляции и строгих требований гигиены.

Кампания вакцинации в Израиле была одной из самых быстрых в мире.