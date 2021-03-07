Вс, 7.03.2021
Это - последний шаг. Нет более серьезного шага с точки зрения борьбы с распространением вируса, чем "полный локдаун. Об этом сейчас серьезных дискуссий не ведется Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Израиль ослабляет ограничения, особенно для жителей с "зелеными паспортами" - что это значит?

ФОТО: AP/Scanpix

В Израиле в воскресенье, 7 марта, открылись рестораны и кафе, а ученики седьмого-девятого классов вернулись в школы.

Это третий шаг к ослаблению ограничений, введенных в борьбе с пандемией.

Рестораны внутри своих помещений будут обслуживать посетителей только с "зелеными паспортами", которые подтверждают, что человек был вакцинирован против нового коронавируса или переболел им.

Остальные посетители будут обслуживаться на открытых террасах.

Привитым студентам будет разрешено вернуться в университеты с воскресенья, хотя ВУЗы предупредили, что им нужно больше времени для подготовки.

Невакцинированные студенты по-прежнему будут учиться дистанционно.

В Израиле "зеленые паспорта" позволяют их владельцам быстрее восстановить свои основные права и свободы, чем людям, которые не были вакцинированы.

Однако все израильтяне по-прежнему должны придерживаться социальной изоляции и строгих требований гигиены.

Кампания вакцинации в Израиле была одной из самых быстрых в мире.

В Израиле с населением 9,3 миллиона человек почти пять миллионов уже получили первую дозу вакцины от Covid-19 и более 3,7 миллиона получили обе дозы.

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