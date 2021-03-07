Приходится выкручиваться: из-за ограничений эстонские магазины реорганизовали свою работу
Все магазины, попавшие под вступившие с 6 марта в Эстонии ограничения, могут работать на выдачу товара и в режиме драйв-ин, пишет Rus.Postimees.
Все магазины, попавшие под вступившие с 6 марта в Эстонии ограничения, могут работать на выдачу товара и в режиме драйв-ин, пишет Rus.Postimees.
Если у строительных магазинов, как правило, есть зоны драйв-ин, остальным же приходится выкручиваться: например, в автомагазине Motonet торговая точка была создана около входных дверей, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
По словам директора Motonet Томи Ранта, товары необходимо заказать заранее через интернет-магазин, по электронной почте и по телефону, а после заказ будет сформирован и его можно будет забрать и оплатить на месте.
В подобном режиме работает и садовый центр Hortes, который делает основной упор на интернет магазин. На следующих выходных при хороших погодных условиях часть коммерческой деятельности Hortes будет перенесена в уличную зону, на которую ограничения не распространяются.