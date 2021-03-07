Вс, 7.03.2021
Мы долго готовились к [третьей волне], теперь эти тревожные звонки можно услышать громче, потому что мы видим, какое безумие творится в Эстонии. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения.
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения.

Приходится выкручиваться: из-за ограничений эстонские магазины реорганизовали свою работу

Из-за новых ограничений в выходные дни работать могут только продуктовые, телекомуникационные, зоомагазины и аптеки. Фото иллюстративное. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Все магазины, попавшие под вступившие с 6 марта в Эстонии ограничения, могут работать на выдачу товара и в режиме драйв-ин, пишет Rus.Postimees.

Если у строительных магазинов, как правило, есть зоны драйв-ин, остальным же приходится выкручиваться: например, в автомагазине Motonet торговая точка была создана около входных дверей, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". 

По словам директора Motonet Томи Ранта, товары необходимо заказать заранее через интернет-магазин, по электронной почте и по телефону, а после заказ будет сформирован и его можно будет забрать и оплатить на месте. 

В подобном режиме работает и садовый центр Hortes, который делает основной упор на интернет магазин. На следующих выходных при хороших погодных условиях часть коммерческой деятельности Hortes будет перенесена в уличную зону, на которую ограничения не распространяются.

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