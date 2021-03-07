Галерея ⟩ Таллиннская больница показала, что на самом деле происходит в коронаотделении

В соцсетях распространяется видео, на котором изображен пустой этаж инфекционной клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы, и утверждается, что коронаотделения пустуют.

Ляэне-Таллиннская центральная больница подтвердила, что на втором этаже, снятом на видео, нет пациентов, поскольку в больнице не хватает персонала для укомплектования отделения.

"Мы неоднократно подчеркивали, что пациентов лечат не палаты и койки, а персонал. Второй этаж инфекционной клиники в плане помещений готов к приему пациентов, но для открытия этажа мы должны еще больше ограничить плановое лечение, чтобы привлечь персонал из других отделений для лечения Covid-пациентов", - объяснил председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов.