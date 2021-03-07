Вс, 7.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Галерея ⟩ Таллиннская больница показала, что на самом деле происходит в коронаотделении

Ляэне-Таллиннская центральная больница в воскресенье, 7 марта, пригласила к себе журналистов, чтобы опровергнуть распространяемые в соцсетях слухи, что якобы в больнице нет коронапациентов, пишет Rus.Postimees.

В соцсетях распространяется видео, на котором изображен пустой этаж инфекционной клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы, и утверждается, что коронаотделения пустуют. 

Ляэне-Таллиннская центральная больница подтвердила, что на втором этаже, снятом на видео, нет пациентов, поскольку в больнице не хватает персонала для укомплектования отделения.

"Мы неоднократно подчеркивали, что пациентов лечат не палаты и койки, а персонал. Второй этаж инфекционной клиники в плане помещений готов к приему пациентов, но для открытия этажа мы должны еще больше ограничить плановое лечение, чтобы привлечь персонал из других отделений для лечения Covid-пациентов", - объяснил председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов.

Он добавил, что кто-то злонамеренно хочет исказить нынешнее положение вещей, будто больных Covid-19 в нашем обществе нет и будто больницы пустуют.

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