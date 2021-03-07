Вопрос о создании Госсовета планируется актуализировать после пандемии Covid-19
Вопрос о создании Госсовета планируется актуализировать после пандемии Covid-19, сообщили агентству LETA в канцелярии президента Эгила Левитса.
Вопрос о создании Госсовета планируется актуализировать после пандемии Covid-19, сообщили агентству LETA в канцелярии президента Эгила Левитса.
Президент выступил с инициативой создания Госсовета в начале прошлого года. По его замыслу, функции совета должны заключаться в том, чтобы анализировать вопросы законодательства и предоставлять по ним развернутое юридическое и содержательное заключение, и деятельность этого органа не должна быть связана с политической программой правящей коалиции.
Как указали в канцелярии, кризис из-за Covid-19 только подтвердил, насколько важно всестороннее, аргументированно анализировать законы перед их утверждением, чтобы уменьшить принятие неэффективных и ошибочных решений.
"В настоящее время приоритетом Сейма и правительства является улучшение эпидемиологической ситуации в стране и вакцинация населения от Covid-19, но этот важный вопрос остается в повестке дня и будет актуализирован, как только это станет возможно", - отметили в канцелярии.