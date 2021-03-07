Вопрос о создании Госсовета планируется актуализировать после пандемии Covid-19

Президент выступил с инициативой создания Госсовета в начале прошлого года. По его замыслу, функции совета должны заключаться в том, чтобы анализировать вопросы законодательства и предоставлять по ним развернутое юридическое и содержательное заключение, и деятельность этого органа не должна быть связана с политической программой правящей коалиции.

Как указали в канцелярии, кризис из-за Covid-19 только подтвердил, насколько важно всестороннее, аргументированно анализировать законы перед их утверждением, чтобы уменьшить принятие неэффективных и ошибочных решений.